Єврокомісія надає Україні ще 2,5 млрд євро – фон дер Ляєн

Європейська комісія надає ще 2,5 мільярди євро макрофінансової допомоги Україні, повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 22 листопада.

«Ми плануємо виділити 18 мільярдів євро на 2023 рік із регулярним наданням коштів. Для термінової відбудови, яка приведе до швидкого та успішного відновлення країни. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно», – додала вона.

Раніше цього місяця Євросоюз оголосив про плани надати Україні 18 мільярдів євро в 2023 році.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 18 листопада повідомив, що Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії отримала понад 23 мільярди доларів міжнародної фінансової допомоги.

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