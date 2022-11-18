В уряді повідомили, скільки міжнародної фінансової допомоги отримала Україна з 24 лютого

Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії отримала понад 23 мільярди доларів міжнародної фінансової допомоги, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 18 листопада.

За його словами, з цих коштів 4,8 мільярда надійшло від Європейського союзу, 8,5 мільярдів – від Сполучених Штатів Америки.

«За ці кошти фінансуємо критично важливі бюджетні видатки. Зокрема виплати бюджетникам, пенсіонерам, ВПО, отримувачам субсидій, підтримуємо спроможність громад», – сказав Шмигаль.

Голова уряду додав, що наступного тижня Україна отримає черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 2,5 мільярди євро, і ще один – на 500 мільйонів євро – у грудні. Крім того, «важливий крок назустріч Україні» зробила Канада, сказав Шмигаль.

«Уряд Канади вже випустив в обіг державні п’ятирічні облігації на суму 500 мільйонів канадських доларів. Тепер через купівлю суверенних облігацій для України всі охочі можуть зробити внесок у зміцнення нашої держави. Таким чином канадці інвестують у нашу перемогу, а уряд Канади гарантує інвесторам виплату відсотків», – сказав голова уряду.

Нещодавно Європейська комісія офіційно запропонувала надати Україні у 2023 році до 18 мільярдів євро макрофінансової підтримки.

15 листопада стало відомо, що президент США Джо Байден просить Конгрес надати понад 37 мільярдів доларів екстреної допомоги Україні.

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