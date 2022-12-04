Блінкен: США не спостерігають інтересу до переговорів у Росії

Влада РФ не зацікавлена у мирних переговорах для завершення війни проти України, зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю CBS News.

«У дипломатії завжди є сенс, якщо сторони, про які йдеться, а в даному випадку Росія, дійсно зацікавлені у змістовній дипломатії. Ми ж спостерігаємо принаймні останнім часом прямо протилежне», – заявив Блінкен.

За його словами, навіть попри ініціативу президента України Володимира Зеленського у вигляді «формули миру», очільник Кремля Володимир Путін «подвоїв та потроїв» свою агресію – почав мобілізацію, спробував анексувати українські території і зараз хоче «зробити зиму своєю зброєю».

«Він не зміг перемогти на полі бою, тому він направив свій гнів і вогонь на українських громадян, атакуючи енергетичну інфраструктуру, намагаючись вимкнути світло, вимкнути тепло, вимкнути електрику. Ось що відбувається. Тож поки Путін не продемонструє, що він справді зацікавлений у змістовній дипломатії, навряд чи щось вийде», – додав держсекретар.

Росія з 10 жовтня регулярно завдає масованих ракетних ударів по енергетичних обʼєктах в Україні, після останнього такого удару 23 листопада значна частина країни на деякий час залишилася без енергопостачання, перебої з ним тривають досі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров напередодні заявляв, що вражаються обʼєкти, використання яких допомагає «вбивати росіян».

Україна вважає удари по цивільній інфраструктурі актами тероризму, їх також засуджують країни Заходу.

Президент США Джо Байден заявив, що міг би вести переговори з Путіним у разі, якби той показав готовність завершити війну. Одним із критеріїв такої готовності могло би бути виведення російських військ з України. Речник Кремля Дмитро Пєсков 2 грудня заявив, що для Москви це неприйнятно.