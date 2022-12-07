«Фільтрації, пограбування та поховання солдатів у канавах». Як живе в окупації лівий берег Херсонщини?

Що змінилося на лівому березі Херсонщини майже через місяць після звільнення правобережної частини регіону? Чи змінюється кількість російських військових та їхньої техніки на цій території? Чи є ознаки того, що російські окупанти готові відступати з лівобережної Херсонщини, з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».
- Російські військові посилили фільтраційні заходи на лівобережній частині Херсонщини, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації станом на 2 грудня. За даними штабу, на пропускних пунктах на в’їзд та виїзд з Генічеська російські окупанти перевіряють всі транспортні засоби, документи та телефони місцевих жителів.
- Крім того, з міста Олешки на лівобережній Херсонщині російські окупаційні сили вивезли жителів, які з ними співпрацювали, повідомив 3 грудня Центр національного спротиву. За даними центру, всі представники окупаційної адміністрації та так званої «поліції» виїхали з Олешок.
- Також, за даними Генерального штабу ЗСУ, в Олешках спостерігається зменшення кількості російських військових і військової техніки. За даними українських військових, з окремих населених пунктів Херсонської області вивели російські війська та розосередили їх у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки – Гола Пристань. Основа частина військ – це мобілізовані особи, йдеться у повідомленні.
Олешки: «готують територію до бойових дій»
Мер Олешок Євген Рищук у коментарі для «Новин Приазов’я» розповів, що гуманітарна ситуація в окупованому місті залишається «тяжкою».
Дуже багато риють окопів, фортифікаційних спорудЄвген Рищук
«Гуманітарна ситуація тяжка. Щодо електроенергії, води, газу, скажімо так, немає ніякої стабільності. Годину тому мені телефонують: все є, а через годину вже немає. Тому що йдуть бойові дії та десь щось проривається, пробивається. Щодо інтернету, то він зник. І на днях гауляйтер Сальдо (призначений окупантами «керівник» окупованої частини Херсонщини – ред.) заявив, що у зв'язку з тим, що дуже багато риють окопів, фортифікаційних споруд і рвуться кабелі, ніхто їх не ремонтує, нікому вони не треба», – повідомив мер.
Рищук зазначив, що Олешківська громада перетворилася на «сіру зону».
«Російські війська не можуть там закріпитися. Вони відійшли далі – кілометрів на 10 від лінії розмежування від Дніпра, перебувають у селі Раденськ, в тих селах, де є ліси. Там є можливість сховати свою техніку. Відстрілюють «Градами» зараз по Херсону. Вони виїжджають, відстрілялися та заганяють (техніку – ред.) назад в ліс, де не видно. Немає у лісі наших очей, щоб бачити, де вони перебувають, та передавати координати нашим військовим», – зауважив посадовець.
Мер Олешок розповів, що жителів у місті залишилося «дуже мало».
«Спочатку була оголошена так названа депортація, четвертого числа її закінчили. Вже мало хто виїжджав, хто хотів, той з росіянами поїхав. Хто хотів і було на чому, поїхав сам. Людей залишилось дуже мало. Як мені знайомий каже: «Враження, що місто вимерло», – повідомив Рищук.
Все готується для того, щоб територія була пристосована до бойових дійЄвген Рищук
«У нас був на території громади психоневрологічний будинок-інтернат. Там були люди похилого віку, то їх вивезли до Сімферополя, чи частину – до Генічеська. Інтернат з дітьми вивезли ще раніше – там 82 дитини було. Все готується для того, щоб територія була пристосована до бойових дій», – вважає він.
Мер також розповів, де зараз перебувають ті місцеві жителі, які співпрацювали з окупантами.
«Перша категорія – це колаборанти, які брали участь у керуванні громадою. Вони поїхали за першої можливості. Хтось говорить, що вони зараз у Генічеську, хтось говорить, що в Каланчаку. Друга категорія – ті, хто допомагав, працював на нижчій ланці. Їх ніхто з собою не вивозив, вони самі виїжджали. Якщо є можливість, то виїжджають, якщо немає, то лишаються. І треті, які підтримували росіян, здавали сусідів відкрито – вони вже як колаборанти й до них буде застосовано закон про колаборантів», – пояснив посадовець.
За його інформацією, російські військові надалі незаконно затримують місцевих жителів в окупованому місті.
«Є загострення, тобто в їхніх очах кожна людина, яка з’являється десь на вулиці, поблизу об’єктів, де вони розташовані або їхня техніка – для них це вже координатор, який передає координати ЗСУ. Щодня надходить інформація, що когось забрали», – зазначив міський голова.
Ввічливо усміхаються та грабують. У деяких населених пунктах грабують жорстко – заходять, відкидають людейЄвген Рищук
Також він розповів про пограбування мирних жителів.
«Вони (окупанти – ред.) як грабували, так і грабують. Одні приїхали, ротація пройшла, поїхали, а місто та села не бездонні. Вже дійшло до того, одна жінка розповіла, що висіли у літній кухні старенькі завіски й ті прийшли, познімали. Вже дно пробито нижче собачої будки. Ввічливо усміхаються та грабують. У деяких населених пунктах грабують жорстко – заходять, відкидають людей. У Голій Пристані ми не знаємо причину, але була розстріляна сім'я декілька днів тому», – повідомив Рищук.
З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.
Нова Каховка: «берег та місто заміновані»
Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко зазначив, що більшість людей із міста виїхала, а ті, хто залишився, намагаються не виходити з домівок і уникати контактів з окупаційними силами. Російських військових на території Нової Каховки зараз значно менше, ніж до деокупації правобережної частини Херсонщини, стверджує посадовець.
Їх можна побачити на квартирах, у приватних житлових будинках ховаються, в дачних кооперативахВолодимир Коваленко
«Це, як правило, патрульні. Вони з’являються в магазинах, на ринках, ходять пішки чи на автомобілях. Їх можна побачити на квартирах, у приватних житлових будинках ховаються, в дачних кооперативах, але в самому місті їх стало менше», – повідомив мер.
Він зазначив, що частина території Новокаховської громади замінована, також російська армія там розташовує свою техніку.
«Знаю, що в населені пункти, які від берега в глибині – в бік Криму та належать до Новокаховської громади, в цих населених пунктах на перехрестях вулиць стоять установки, які час від часу стріляють у бік наших населених пунктів на правому березі, в бік звільненої території Херсонщини», – розповів Коваленко.
За його словами, з Нової Каховки російські військові також вивозять різноманітне майно.
«Росіяни стали у плані контакту з людьми менш активними. Вони стали більш активними у плані крадіжок – вивезення обладнання з медичних, навчальних закладів, з приватних торговельних точок, включаючи морозильні камери, холодильники. Здебільшого звертають увагу на це», – зауважив міський голова.
Більшість місцевих жителів, які співпрацювали з окупантами, вже виїхали з Нової Каховки, додав мер.
«Виїхали, ще коли правий берег Херсонщини звільняли. Дехто з них, буквально одиниці, ще залишається, але вони вже не перебувають в колишньому приміщенні виконкому. Вони перебувають на території приватних підприємств. Хтось виїздить у Генічеськ, Генічеський район, на Арабатську стрілку. Абсолютна більшість з них виїхала, включаючи і тих, хто співпрацював у галузі освіти, закладів культури, хто перейшов викладачами в музичні школи чи навчальний якийсь заклад», – розповів Коваленко.
Каланчак: «окупанти майже в кожному домі»
Селищний голова Каланчака, що у Скадовському районі, Світлана Фоміна зазначила, що з початком деокупації правобережної Херсонщини на території Каланчацької громади кількість російських військових суттєво збільшилася.
Всі військові скупчилися саме у нашій громаді. Їх було настільки багато, що вони жили фактично в кожному доміСвітлана Фоміна
«У нас у громаді ситуація дуже напружена. Вона і була напружена, тому що постійно людей викрадали, перевіряли, робили обшуки по будинках. А вже перед самим звільненням правобережжя, Херсону, всі військові скупчилися саме у нашій громаді. Їх було настільки багато, що вони жили фактично в кожному домі, заселялися в садочки, у школи, будинки культури», – розповіла посадовиця.
За словами голови, люди у громаді дуже налякані.
«На сьогодні почалася, я так розумію, ротація, почали потрошку виїжджати, весь час вибухи, більше відльоти, ніж прильоти у нашу громаду, але це все одно людей дуже лякає», – зауважила Фоміна.
Вона також розповіла, що російські військові застосовували тортури до деяких жителів Каланчака.
Якщо вони підозрювали підлітка, то могли забрати підлітка і бабусю, і жінкуСвітлана Фоміна
«Іноді бувало таке, що просто перекривали дорогу в одне з сіл і повністю з двору у двір робили обшуки, шукали зброю, забирали людей. Ви знаєте, те, що вони робили з людьми, яких вони забирали і які вони (затримані люди – ред.) звідти виходили… Це для здорової людини просто не вкладається в голову, тому що це не просто побиття, а це саме тортури, які застосовувалися до людей. І необов’язково, що це були чоловіки. Якщо вони підозрювали підлітка, то могли забрати підлітка і бабусю, і жінку. Для них немає значення, якої статті чи віку людина», – запевнила селищна голова.
З домівок місцевих жителів окупанти забирають «фактично все», стверджує Фоміна.
«Один з місцевих жителів, який на підконтрольній владі України території, каже: «У мене від будинку лишилися одні стіни. В будинку нічого не лишилося, але мені образливо, що вкрали мого кота», – повідомила посадовиця.
Також вона додала, що до Каланчацької громади звозять поранених російських військових.
«Знаю, що на одному з кладовищ вони (окупанти – ред.) вирили цілу канаву і там хоронять своїх загиблих солдатів. Вони привезли своїх лікарів, які лікують поранених. Водночас приймаються місцеві жителі нашими лікарями. Разом з цим дуже високі ціни на продукти, на ліки. Ліки завозяться з Криму, але ціни просто непомірні в аптеках», – зазначила Фоміна.
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