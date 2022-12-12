Заступник Ґутерріша з гуманітарних питань приїхав до України – представництво ООН

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і Координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс приїхав до України з чотириденним візитом, повідомило представництво Організації в Україні 12 грудня.

За повідомленням, приїзд Гріффітса має на меті «ознайомлення з гуманітарним впливом війни на український народ та роботою гуманітарних організацій в країні».

«Перебуваючи в країні, він зустрінеться з представниками влади, гуманітарними партнерами та людьми, які постраждали від війни. Разом з Помічницею Генерального секретаря і Координаторкою з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун пан Гріффітс ознайомиться з результатами гуманітарного реагування і новими викликами, що виникли внаслідок зростання пошкоджень інфраструктури на тлі низьких зимових температур», – анонсує місія ООН.

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Зокрема, заступник генерального секретаря планує відвідати Миколаїв та Херсон. У Херсоні він «побачить, як ООН та місцеві органи влади створюють пункти обігріву, в яких люди зможуть перебувати в теплі та безпеці протягом цієї суворої зими».

Після цього представник ООН приїде до Києва, де зустрінеться з представниками влади, неурядових організацій та дипломатами.

Очікується, що візит триватиме до 15 грудня.

За даними ООН, майже 18 мільйонів людей в Україні потребують гуманітарної допомоги, це близько 40% населення. При цьому удари Росії по енергетичній інфраструктурі спричиняють відключення електроенергії, а також перебої з опаленням та водопостачанням.