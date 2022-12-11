У Бахмуті війська РФ обстріляли автомобіль рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу

У результаті російського обстрілу Бахмута пошкоджено автомобіль рятувальників, яким доставляли гуманітарну допомогу жителям міста.

«Сьогодні росіяни поцілили в рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу людям, що залишаються у пошматованому бойовими діями Бахмуті. На щастя, ніхто не постраждав», – повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, уражено автомобіль 47-ї пожежно-рятувальної частини – є тріщини лобового скла, вибите заднє вікно, посічений задній бампер та задня частина авто.

«Цією автівкою рятувальники розвозили гуманітарну допомогу та воду, зокрема до будинку, куди в ніч на 11 грудня поцілили росіяни. Мешканці багатоповерхівки допомагали рятувальникам гасити пожежу, що сталася внаслідок обстрілу, своєю водою, тому для співробітників ДСНС важливо було повернути людям дорогоцінні запаси», – розповіли у ДСНС.

Жорсткі бої навколо Бахмута тривають з серпня. За даними Генштабу ЗСУ, на Бахмутському та Авдіївському напрямках російські війська продовжують спроби наступальних дій.