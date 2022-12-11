Генштаб: ЗСУ успішно зупинили атаки російських військ у Донецькій та Луганській областях

У суботу, 10 грудня, бійці ЗСУ успішно зупинили атаки російських військ у Донецькій та Луганській областях, йдеться у зведення Генерального штабу в фейсбуці.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області», – уточнили в Генштабі ЗСУ.

За інформацією українських військових, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили три пункти управління та три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів.

«На тимчасово окупованій території Луганської області протягом останніх двох тижнів російські загарбники проводять обшуки у закладах освіти. Метою є виявлення та знищення книжок українською мовою та матеріалів, що містять символіку України», – пише Генштаб ЗСУ.

Також відомо, що з метою поповнення некомплекту особового складу ворожих підрозділів, що діють на Сєвєродонецькому напрямку, на тимчасово окупованій території Луганської області посилено заходи примусової мобілізації. У місті Красний Луч збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих.

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію незалежно.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, атакувавши на по всій довжині спільного кордону, а також використовуючи територію Білорусі.

Відтоді, не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей, у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини. У листопаді ЗСУ деокупували лівобережжя Херсонщини.