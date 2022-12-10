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Череватий: здатність російських сил наступати біля Бахмута тримається на «примусі, насиллі та погрозах»

Бахмут після чергового російського обстрілу, грудень 2022 року

На Бахмутському напрямку здатність російських сил наступати тримається на «примусі, насиллі і погрозах», заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

«Не можна сказати, що одна сторона наступає, а інша в стані глухої оборони. Це динамічні процеси.. Вагнерівці поповнюють (свої сили – ред.) здебільшого людьми, які відбували покарання, а різні механізовані частини – мобілізованими. І, на відміну від перших лав мобілізованих, змогли дещо злагодити ці підрозділи, щоб вони отримали мінімальну військову підготовку. Проте ця тактика є екстенсивною, тобто, попри запровадження якихось нововведень – задіяння штурмових груп, якихось стратегічних рішень ми не бачимо. Загалом це екстенсивне використання живої сили з метою виснажити наші війська, прорвати оборону і вийти хоча б на якийсь військово-політичний результат», – заявив він в ефірі національного телемарафону.

«Людське життя не має жодної цінності. Якщо в регулярних військах, там ще якісь елементи законності діють, то в «ПВК Вагнера». Головне покарання – це смерть. їхня здатність наступати тримається на примусі, насиллі і погрозах», – додав Череватий.

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Днями у Міноборони РФ заявляли про наступальні дії в районі Бахмута. Водночас Генштаб ЗСУ вже кілька місяців повідомляє про намагання російських сил вести наступ на Бахмутському напрямку, але їхні зусилля досі є неуспішними.

Бахмут – одне з найбільших міст на Донеччині. Уже кілька місяців поспіль його намагається штурмом захопити російська армія. Місто перебуває під контролем української влади. Останнім часом Бахмутський напрямок називають одним з найжорстокіших на фронті.

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