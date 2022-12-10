Череватий: здатність російських сил наступати біля Бахмута тримається на «примусі, насиллі та погрозах»

На Бахмутському напрямку здатність російських сил наступати тримається на «примусі, насиллі і погрозах», заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.



«Не можна сказати, що одна сторона наступає, а інша в стані глухої оборони. Це динамічні процеси.. Вагнерівці поповнюють (свої сили – ред.) здебільшого людьми, які відбували покарання, а різні механізовані частини – мобілізованими. І, на відміну від перших лав мобілізованих, змогли дещо злагодити ці підрозділи, щоб вони отримали мінімальну військову підготовку. Проте ця тактика є екстенсивною, тобто, попри запровадження якихось нововведень – задіяння штурмових груп, якихось стратегічних рішень ми не бачимо. Загалом це екстенсивне використання живої сили з метою виснажити наші війська, прорвати оборону і вийти хоча б на якийсь військово-політичний результат», – заявив він в ефірі національного телемарафону.



«Людське життя не має жодної цінності. Якщо в регулярних військах, там ще якісь елементи законності діють, то в «ПВК Вагнера». Головне покарання – це смерть. їхня здатність наступати тримається на примусі, насиллі і погрозах», – додав Череватий.

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Днями у Міноборони РФ заявляли про наступальні дії в районі Бахмута. Водночас Генштаб ЗСУ вже кілька місяців повідомляє про намагання російських сил вести наступ на Бахмутському напрямку, але їхні зусилля досі є неуспішними.

Бахмут – одне з найбільших міст на Донеччині. Уже кілька місяців поспіль його намагається штурмом захопити російська армія. Місто перебуває під контролем української влади. Останнім часом Бахмутський напрямок називають одним з найжорстокіших на фронті.