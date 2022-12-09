Зеленський: війська Росії «фактично зруйнували» Бахмут

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська «фактично зруйнували» Бахмут на Донеччині.

У вечірньому зверненні голова держави наголосив, що фронтова ситуація залишається «дуже важкою» на ключових напрямках на Донбасі – Бахмут, Соледар, Мар’їнка, Кремінна.

«На землі цих районів уже давно не залишилося живого місця, не ушкодженого снарядами і вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут – ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни. Я дякую всім нашим героям, усім солдатам і командирам, які тримають фронт на цих напрямках, відбивають атаки та завдають ворогу відчутних втрат у відповідь на те пекло, яке зайшло в Україну під російським прапором», – сказав президент.

Бахмутський та Авдіївський напрямки вже багато днів згадують у фронтових зведеннях як найгарячіші точки східного фронту. Завдяки перекиданню військ із Херсона, окупантам вдалося трохи просунутися на Донбасі. Зміцнилася на напрямках і Україна. В американському Інституті вивчення війни заявляли про плани загарбників оточити місто.