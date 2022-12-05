Командувач Сухопутних військ Сирський пояснив, для чого армії РФ Бахмут

Російська армія хоче оволодіти донецьким містом Бахмут не з точки зору стратегії, а з точки зору символізму. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський.

«У військовому плані Бахмут не має стратегічного значення. Але поруч із цим він має значення психологічне. Тому що після низки втрат, які ворог поніс в Херсоні, Херсонській області, а перед цим це була Харківська область (Ізюм, Балаклія), Лиман, для нього це буде символічно. Тому він намагається у будь-який спосіб оволодіти цим містом, прорвати оборону і таким чином мотивувати свій особовий склад, підняти рівень його морально-психологічного стану», – пояснив він.

За словами генерал-полковника Сирського, оволодіння Бахмутом вже кілька місяців поспіль є важливою метою для російської армії.

«Призначалось уже шість чи сім термінів, коли вони мали оволодіти цим містом, але кожного разу наші воїни своєю героїчною працею зривали його плани. І за весь цей час він (російська армія – ред.) просунувся максимум до 5 кілометрів», – наголосив командувач Сухопутних військ.

5 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська зосереджують наступальні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За словами президента Володимира Зеленського, наразі у Донецькій області найбільш гарячими й болісними напрямками є Бахмут і Соледар.