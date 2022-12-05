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Командувач Сухопутних військ Сирський пояснив, для чого армії РФ Бахмут

Українські військовослужбовці ведуть вогонь по російських позиціях поблизу Бахмуту Донецької області, 20 листопада 2022 року

Російська армія хоче оволодіти донецьким містом Бахмут не з точки зору стратегії, а з точки зору символізму. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський.

«У військовому плані Бахмут не має стратегічного значення. Але поруч із цим він має значення психологічне. Тому що після низки втрат, які ворог поніс в Херсоні, Херсонській області, а перед цим це була Харківська область (Ізюм, Балаклія), Лиман, для нього це буде символічно. Тому він намагається у будь-який спосіб оволодіти цим містом, прорвати оборону і таким чином мотивувати свій особовий склад, підняти рівень його морально-психологічного стану», – пояснив він.

За словами генерал-полковника Сирського, оволодіння Бахмутом вже кілька місяців поспіль є важливою метою для російської армії.

«Призначалось уже шість чи сім термінів, коли вони мали оволодіти цим містом, але кожного разу наші воїни своєю героїчною працею зривали його плани. І за весь цей час він (російська армія – ред.) просунувся максимум до 5 кілометрів», – наголосив командувач Сухопутних військ.

5 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська зосереджують наступальні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За словами президента Володимира Зеленського, наразі у Донецькій області найбільш гарячими й болісними напрямками є Бахмут і Соледар.

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