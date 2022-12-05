Вугледар, Бахмут, Авдіївка: у Донецькій ОВА повідомили наслідки обстрілів у регіоні військами РФ

Обстрілами російських військ минулої доби було пошкоджено низку житлових будинків, дитячий садок, адміністративну та господарські будівлі, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«На Волноваському напрямку росіяни впродовж доби обстрілювали Вугледар – пошкодили щонайменше 8 будинків, без жертв. На Донецькому напрямку під обстріли потрапили Курахове та Гостре – пошкоджено дитсадок, 4 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. В Авдіївці протягом ночі поодинокі прильоти по старій та центральній частині міста. Інформація про постраждалих не надходила. На Горлівському напрямку ворог здійснював обстріли центру Бахмута – пошкоджено адмінбудівлю, гуртожиток, житловий будинок та господарчі споруди. Ще 2 будинки пошкоджено у Костянтинівській громаді», – повідомив Кириленко.

За його словами, також були обстріли на околицях Соледарської, Часовоярської та Лиманської громад.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу підрозділи сил оборони відбили атаки російських військ в районі населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.