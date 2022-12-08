Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Битва за Бахмут: стійкість ЗСУ, російські обстріли і страждання цивільного населення (фотосвідчення)

Бахмут – одне із найгарячіших місць східного фронту широкомасштабної російсько-української війни. Завдяки перекиданню військ із Херсона, російським силам вдалося трохи просунутися на Донбасі, і тепер вони хочуть оточити Бахмут. ЗСУ чинить затятий спротив, перемелюючи живу силу противника. Ні українська, ні російська сторона не повідомляють про величину втрат, але на думку аналітиків – вони значні. В умовах зими і війни – без тепла, води, світла і під постійними російськими обстрілами – особливо потерпає цивільне населення міста. Джерело: AP, Reuters

У Бахмуті після російського обстрілу горить житловий будинок. Фото від&nbsp;7 грудня 2022 року. Російські війська продовжують невпинні ракетні обстріли та бомбардування українських позицій на Донеччині, зосередивши особливу увагу на Бахмуті &ndash; місті, яке зазнає атак уже майже сім місяців
1 У Бахмуті після російського обстрілу горить житловий будинок. Фото від 7 грудня 2022 року.

Російські війська продовжують невпинні ракетні обстріли та бомбардування українських позицій на Донеччині, зосередивши особливу увагу на Бахмуті – місті, яке зазнає атак уже майже сім місяців
Люди дивляться, як горить їхній будинок після російського обстрілу 7 грудня. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну населення міста становило 70 000 людей. Бахмут відомий переважно своїми великими соляними шахтами та виноградниками
2 Люди дивляться, як горить їхній будинок після російського обстрілу 7 грудня.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну населення міста становило 70 000 людей. Бахмут відомий переважно своїми великими соляними шахтами та виноградниками
З весни Бахмут став життєво важливою точкою оборони України.&nbsp; Російська армія не припиняє своїх атак, що завдає страждань цивільним &nbsp;
3 З весни Бахмут став життєво важливою точкою оборони України. 
Російська армія не припиняє своїх атак, що завдає страждань цивільним
 
Тіло невпізнаної загиблої людини кладуть в труну, 5 грудня 2022 року. Президент України Володимир Зеленський 30 липня розпорядився про евакуацію жителів на сході Донецької області. Однак чимало людей відмовилися виїжджати
4 Тіло невпізнаної загиблої людини кладуть в труну, 5 грудня 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський 30 липня розпорядився про евакуацію жителів на сході Донецької області. Однак чимало людей відмовилися виїжджати
Український військовий супроводжує місцеву жительку, Бахмут, 7 грудня 2022 року. Не лише обстріли, а й зимові місяці без світла та води є серйозними випробуваннями для жителів Бахмута
5 Український військовий супроводжує місцеву жительку, Бахмут, 7 грудня 2022 року.

Не лише обстріли, а й зимові місяці без світла та води є серйозними випробуваннями для жителів Бахмута
Бахмутівці стоять біля свого зруйнованго будинку. 6 грудня голова управління ООН з координації гуманітарної діяльності Мартін Гріффітс засудив руйнування Росією цивільної інфраструктури&nbsp;України, що завдає &laquo;колосальних&raquo; мук населенню
6 Бахмутівці стоять біля свого зруйнованго будинку.

6 грудня голова управління ООН з координації гуманітарної діяльності Мартін Гріффітс засудив руйнування Росією цивільної інфраструктури України, що завдає «колосальних» мук населенню
Українські військові їдуть на танку однією з вулиць Бахмута, 5 грудня 2022 року. Українська армія намагається відтіснити противника від Бахмута далі на північ, а російські війська завдають ударів по місту
7 Українські військові їдуть на танку однією з вулиць Бахмута, 5 грудня 2022 року.

Українська армія намагається відтіснити противника від Бахмута далі на північ, а російські війська завдають ударів по місту
Українські військовослужбовці перевозять зброю та боєприпаси порожніми вулицями Бахмута, 7 грудня 2022 грудня. Західні союзники надали українським військовим окрім зброї та амуніції спорядження для ведення бойових дій в умовах зими &nbsp;
8 Українські військовослужбовці перевозять зброю та боєприпаси порожніми вулицями Бахмута, 7 грудня 2022 грудня.

Західні союзники надали українським військовим окрім зброї та амуніції спорядження для ведення бойових дій в умовах зими
 
Український військовий готує мінометний снаряд до обстрілу позицій російських військ під Бахмутом, 6 грудня 2022 року
9 Український військовий готує мінометний снаряд до обстрілу позицій російських військ під Бахмутом, 6 грудня 2022 року
Українські військові ведуть вогонь з французького міномета MO-120 RT-6 по позиціях російських військ біля Бахмута
10 Українські військові ведуть вогонь з французького міномета MO-120 RT-6 по позиціях російських військ біля Бахмута
Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ обідають під час затишшя біля свого бліндажу на фронті в районі Бахмута, 7 грудня 2022 року &nbsp;
11 Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ обідають під час затишшя біля свого бліндажу на фронті в районі Бахмута, 7 грудня 2022 року


 
Свіжі могили на кладовищі поблизу Бахмута. Ні Україна, ні Росія не повідомляють, скільки їхніх військових загинуло під час боїв за Бахмут
12 Свіжі могили на кладовищі поблизу Бахмута. Ні Україна, ні Росія не повідомляють, скільки їхніх військових загинуло під час боїв за Бахмут

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG