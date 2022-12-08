Битва за Бахмут: стійкість ЗСУ, російські обстріли і страждання цивільного населення (фотосвідчення)

Бахмут – одне із найгарячіших місць східного фронту широкомасштабної російсько-української війни. Завдяки перекиданню військ із Херсона, російським силам вдалося трохи просунутися на Донбасі, і тепер вони хочуть оточити Бахмут. ЗСУ чинить затятий спротив, перемелюючи живу силу противника. Ні українська, ні російська сторона не повідомляють про величину втрат, але на думку аналітиків – вони значні. В умовах зими і війни – без тепла, води, світла і під постійними російськими обстрілами – особливо потерпає цивільне населення міста. Джерело: AP, Reuters