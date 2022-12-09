«Я рятував свою сім’ю»: як мер Чернігова Атрошенко коментує рішення суду про своє відсторонення

Яворівський районний суд Львівської області на рік позбавив мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посади, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також оштрафував його на 6 800 гривень. Таке рішення суд виніс за протоколом НАЗК про конфлікт інтересів. Як пояснює це рішення суду сам Атрошенко? Про це міський голова Чернігова розповів в ефірі програми Свобода Live.

– Через рішення суду ви ще залишаєтеся міським головою Чернігова, чи вже ні?

– Юридично – безумовно, так. Це рішення першої інстанції. І, очевидно, для всіх юристів, які аналізували це рішення, воно є не правосудним.

– У чому воно є неправосудним?

Давайте спочатку. Ви погоджуєтеся з протоколом, який щодо вас склало Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК), про те, що ви використовували, так би мовити, свого водія у своїх власних інтересах, а не в інтересах громади?

– Я ставив би питання у трошки іншій площині. Мене відсторонено на рік як мера міста, міста-героя Чернігова, яке попри ворожу навалу вистояло. Я рятував свою сім’ю. У разі, якщо би зайшли російські війська, то це була би точка тиску на мене дуже серйозна.

Суддя районного суду Львівської області відсторонив мера міста Чернігова, за якого голосували близько 80% виборців

А водій виїхав на машині дружини потім закордон. І от рішення суду саме з цього приводу. Розслідували цей «серйозний» злочин з мого боку, очевидно, що водій виїхав на машині дружини закордон. І за це суддя районного суду Львівської області відсторонив мера міста Чернігова, за якого голосували чернігівці, близько 80% виборців, від займаної посади.

Це, очевидно, є неспівставність адміністративного порушення з покаранням.

І там є багато інших речей, які юристи одноголосно визнають неправомірним застосуванням права щодо до цього правопорушення.

– Тобто ви приймаєте це порушення? Справді таке було – ви рятували дружину, ви використовували для цього службовий автомобіль, але це покарання не співмірне з тим, в чому вас звинувачують, тобто за таке не позбавляють мера своїх обов’язків на рік? Я правильно вас зрозуміла?

– Умовно, навіть якщо юридично дивитися на те, що зачитав суддя у своєму рішенні, посилання на ті норми закону, вони не містять відсторонення, вони містять адміністративний штраф. Це починаючи з цього.

Крім того, я думаю, що українці – розумні люди. Вони зроблять, я вважаю, один з двох висновків. А який це вже буде висновок, то час покаже.

Чи це вибіркове правосуддя і, навпаки, крок назад від демократії і наступ на місцеве самоврядування

Або це крок до встановлення дійсно демократії і верховенства права, рівності застосування права по відношенню до всіх суб’єктів, до всіх мерів, до всіх чиновників, чи їхні водії чи підвозили дітей, чи щось робили, чи це вибіркове правосуддя і, навпаки, крок назад від демократії і наступ на місцеве самоврядування, наступ на тих мерів, які мають сміливість заявляти свою позицію по відношенню до тих чи інших господарських рішень, які озвучує той самий Офіс президента.

Але сьогодні йде війна, сьогодні треба об’єднуватися і місцевій владі, і державній владі навколо президента, навколо ЗСУ, і вирішувати найголовнішу задачу на сьогодні – це перемагати ворога, це місцевому самоврядуванню забезпечувати життя мирних громадян і допомагати армії. Я вважаю, що це є пріоритет.

– Тут немає сумнівів, що треба об’єднуватися. Але ви сказали, що це був тиск на суд з вулиці Банкової. Тобто ви звинувачуєте Офіс президента в тому, що там хтось…

– Я не звинувачую. Звідки ви берете, що я звинуватив Офіс президента?

Дуже дивно, що суддя районного суду Львівської області відсторонив міського голову Чернігова

Я сказав, що дуже дивно, що суддя районного суду Львівської області відсторонив міського голову абсолютно іншого міста України за неспівставне з мірою покарання адміністративне правопорушення…

– Ви вважаєте, що це політична справа, якщо на суд хтось тиснув?

– Я думаю, що 99% українців розуміє, що це, безумовно, політична справа, політична, а не економічна. І суддя районного суду без вказівки зверху (а це моя цитата) такого рішення у жодному разі не ухвалив би.

– Наскільки зверху була дана ця вказівка?

– Відповідні служби, які, очевидно, мають дослідити, чи був цей тиск, чи це, можливо, моє припущення не відповідає дійсності, дійсно суддя сам дійшов до висновку, що це є адекватним покаранням міського голови Чернігова, водій якого під час війни виїхав на автомобілі сім’ї міського голови.

– Я лише додам, що ви також заявляли, що будете далі позиватися в апеляційний суд і відстоювати своє право.

– Я буду це робити. Тому що за мене віддавали голоси люди для того, щоб я захищав їх, і захищав місто. Тим більше у цей складний період.

Тому я буду відстоювати не себе особисто, а я буду відстоювати голоси людей і буду відстоювати взагалі позицію місцевого самоврядування. А це рішення є, зокрема, і наступом на місцеве самоврядування.