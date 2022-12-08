«Мінний терор» буде одним із пунктів обвинувачення проти Росії – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що «мінний терор» буде одним із пунктів обвинувачення проти Росії.



«Я впевнений: це буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію – саме мінний терор. Який навіть іще жорстокіший і підліший, ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла б знищити хоча б частину загрози, як це робить наша ППО», – заявив він у своєму відеозверненні.



За його словами, це та форма російського терору, якій доведеться протидіяти роками.

«Терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток. Закопаних «фугасів», розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури», – додав Зеленський.

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У листопаді в МВС заявляли, що через вибухонебезпечні предмети приблизно третина території України залишається потенційно небезпечною.

Наприкінці жовтня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що на нещодавно визволених від російської армії територіях замінування вдвічі щільніше, ніж на раніше деокупованій частині Київщини або Чернігівщини.