Суд позбавив мера Чернігова права обіймати свою посаду протягом року – НАЗК

Яворівський районний суд Львівської області на рік позбавив мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посади, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також оштрафував його на 6 800 гривень.

Як повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції, таке рішення суд виніс за протоколом НАЗК про конфлікт інтересів.

Суд виніс рішення про те, що чиновник діяв в умовах реального конфлікту інтересів.

Рішення суду Атрошенко не коментував, проте після складання НАЗК відповідного протоколу міськрада опублікувала заяву, у якій стверджувала про «політичне замовлення».

«Представники НАЗК з’ясовують чому, коли Владислава Атрошенка прикордонники не випустили на конференцію в Лугано, з офіційним дозволом зміг виїхати його водій…Сьогодні замість того, щоб займатися реальними порушеннями, боротися з колаборантами та розкраданням гуманітарної допомоги на обласному рівні, силовики (НАЗК – не правоохоронним органом, це орган виконавчої влади – ред.) знову виконують політичні замовлення», – заявила Чернігівська міськрада у вересні.



За даними НАЗК, у серпні 2022 року Чернігівський міський голова дав розпорядження своєму водієві вивезти автівку дружини Tesla Model X за межі кордону, чиновник діяв в умовах конфлікту інтересів, адже водій забезпечує транспортне обслуговування міського голови виключно в межах виконання ним посадових обов’язків. Після цього у вересні НАЗК склало протокол щодо конфлікту інтересів у Чернігівського міського голови.