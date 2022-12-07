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Суд позбавив мера Чернігова права обіймати свою посаду протягом року – НАЗК

Після складання НАЗК протоколу щодо Владислава Атрошенка Чернігівська міськрада заявила про «політичне замовлення»

Яворівський районний суд Львівської області на рік позбавив мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посади, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також оштрафував його на 6 800 гривень.

Як повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції, таке рішення суд виніс за протоколом НАЗК про конфлікт інтересів.

Суд виніс рішення про те, що чиновник діяв в умовах реального конфлікту інтересів.

Рішення суду Атрошенко не коментував, проте після складання НАЗК відповідного протоколу міськрада опублікувала заяву, у якій стверджувала про «політичне замовлення».

«Представники НАЗК з’ясовують чому, коли Владислава Атрошенка прикордонники не випустили на конференцію в Лугано, з офіційним дозволом зміг виїхати його водій…Сьогодні замість того, щоб займатися реальними порушеннями, боротися з колаборантами та розкраданням гуманітарної допомоги на обласному рівні, силовики (НАЗК – не правоохоронним органом, це орган виконавчої влади – ред.) знову виконують політичні замовлення», – заявила Чернігівська міськрада у вересні.

За даними НАЗК, у серпні 2022 року Чернігівський міський голова дав розпорядження своєму водієві вивезти автівку дружини Tesla Model X за межі кордону, чиновник діяв в умовах конфлікту інтересів, адже водій забезпечує транспортне обслуговування міського голови виключно в межах виконання ним посадових обов’язків. Після цього у вересні НАЗК склало протокол щодо конфлікту інтересів у Чернігівського міського голови.

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