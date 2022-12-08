Депутати міськради Чернігова звернулися до Зеленського через рішення про усунення мера з посади

Депутати Чернігівської міської ради ухвалили звернення до президента Володимира Зеленського після рішення суду про усунення від посади мера Владислава Атрошенка. У зверненні вони закликали «зупинити знищення місцевого самоврядування».

«Сьогодні, поки вся країна воює за свободу та демократію, чиновники з Києва роблять все, щоб знищити свободу і демократію та займаються руйнівною політичною війною. Чи наближає ця політична війна нашу перемогу? Чи робить країну сильнішою перед викликами? Однозначно, що ні. У силах президента України зупинити знищення місцевого самоврядування та зберегти обличчя влади в очах міжнародних партнерів України. А головне – в очах українського народу», – заявив на засіданні секретар міської ради Олександр Ломако.

7 грудня у НАЗК повідомили, що Яворівський районний суд Львівської області на рік позбавив мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посади, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також оштрафував його на 6 800 гривень. Таке рішення суд виніс за протоколом НАЗК про конфлікт інтересів.

Після складання НАЗК відповідного протоколу у вересні Чернігівська міськрада опублікувала заяву, у якій стверджувала про «політичне замовлення».



За даними НАЗК, у серпні 2022 року Чернігівський міський голова дав розпорядження своєму водієві вивезти автівку дружини Tesla Model X за межі кордону, чиновник діяв в умовах конфлікту інтересів, адже водій забезпечує транспортне обслуговування міського голови виключно в межах виконання ним посадових обов’язків. Після цього НАЗК склало протокол щодо конфлікту інтересів у Чернігівського міського голови.

Владислав Атрошенко заявив про намір подавати апеляцію на рішення суду.