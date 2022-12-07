Мер Чернігова планує оскаржувати рішення суду про усунення його з посади

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив про намір подавати апеляцію на рішення суду, який позбавив його права обіймати цю посаду протягом року.

«Я залишаюся. Я нікуди не йду. Я обов’язково подаватиму апеляцію. Вважаю це справою честі. Боротьбою за все місцеве самоврядування. Проти його знищення. Вся Україна спостерігатиме за рішенням Апеляційного суду. Політикани програють. А Чернігів переможе», – написав він у фейсбуці.

При цьому він звинуватив Офіс президента у тиску на суд, який ухвалив рішення. Проте Атрошенко не вказав, хто саме вчиняв цей тиск.

Раніше сьогодні у НАЗК повідомили, що Яворівський районний суд Львівської області на рік позбавив мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посади, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також оштрафував його на 6 800 гривень. Таке рішення суд виніс за протоколом НАЗК про конфлікт інтересів.

Після складання НАЗК відповідного протоколу у вересні Чернігівська міськрада опублікувала заяву, у якій стверджувала про «політичне замовлення».



За даними НАЗК, у серпні 2022 року Чернігівський міський голова дав розпорядження своєму водієві вивезти автівку дружини Tesla Model X за межі кордону, чиновник діяв в умовах конфлікту інтересів, адже водій забезпечує транспортне обслуговування міського голови виключно в межах виконання ним посадових обов’язків. Після цього НАЗК склало протокол щодо конфлікту інтересів у Чернігівського міського голови.