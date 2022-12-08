«Справа політична, а не економічна» – мер Чернігова про своє усунення з посади

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко в ефірі Радіо Свобода 8 грудня підтвердив, що подаватиме апеляцію на рішення суду, яке передбачає усунення чиновника з посади терміном на один рік.

«Дуже дивно, що суддя районного суду у Львівській області відсторонив міського голову абсолютно іншого міста України неспівставно з мірою покарання, адже йдеться про адміністративне правопорушення. Думаю, що 99% українців розуміють, що це політична, а не економічна справа, і суддя районного суду без указівки згори такого рішення не ухвалив би», – сказав Атрошенко.

7 грудня очільник Чернігова звинуватив Офіс президента у тиску на суд, який ухвалив рішення. Проте Атрошенко не вказав, хто саме вчиняв цей тиск.

Того ж дня у НАЗК повідомили, що Яворівський районний суд Львівської області на рік позбавив мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посади, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також оштрафував його на 6 800 гривень. Таке рішення суд виніс за протоколом НАЗК про конфлікт інтересів.

Після складання НАЗК відповідного протоколу у вересні Чернігівська міськрада опублікувала заяву, у якій стверджувала про «політичне замовлення».



За даними НАЗК, у серпні 2022 року Чернігівський міський голова дав розпорядження своєму водієві вивезти автівку дружини Tesla Model X за межі кордону, чиновник діяв в умовах конфлікту інтересів, адже водій забезпечує транспортне обслуговування міського голови виключно в межах виконання ним посадових обов’язків. Після цього НАЗК склало протокол щодо конфлікту інтересів у Чернігівського міського голови.