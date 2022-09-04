Вибух у Чернігові і трагедія маленької дитини. Хто винен?

ЧЕРНІГІВ – Трагедія сталася 3 вересня в одному з парків Чернігова. Поблизу обласного художнього музею проходив благодійний ярмарок. Організатори збирали кошти на потреби військових. На цьому масовому заході було чимало різноманітних локацій та розваг для дітей. Але особливу увагу відвідувачів привертав стенд зі справжньою зброєю. Коли пролунав потужний вибух, там перебувало чимало дітей та дорослих. Постраждали загалом 15 осіб, більшість із них діти. Дворічного хлопчика, який найбільше постраждав, за словами медиків, оперували близько семи годин.

Розваги під час війни?

Масові заходи в Чернігові проводяться тепер рідко. Місто потроху оговтується від блокади та руйнівних обстрілів. Люди втомилися від постійної напруги й страху. Тому на благодійний ярмарок прийшло багато відвідувачів, зокрема і дітей та підлітків.

Захід був якраз в самому розпалі, коли раптово пролунали потужні вибухи.

«Я побачила анонс, що буде такий захід і вирішила прийти з дітьми, – розповідає мешканка Чернігова Юлія. – Ми всі дуже втомились від всього цього жаху. Хотілось якось дітей розважити. У мене двоє дівчаток, тому ми більше просто гуляли тут. Їх зброя не цікавить. Я пропонувала підійти, але молодша донька відмовилась. Сказала, що боїться. Отак і вийшло… Дитячий страх нас врятував. Бо ми тільки відійшли подалі від того місця, де зброя лежала – і прогриміло так, що я мало не впала від переляку».

Ще одна мешканка Чернігова Ольга Ярошевська на момент вибуху була вдома. Жінка живе буквально за кілька десятків метрів від місця події.

За мить пролунав другий вибух

«Пролунав перший вибух і ми подумали, що летять чергові ракети, і наші збивають, тому що звук був дуже схожий саме на цей, – розповідає вона. – Але не було ніяких ракет. За мить пролунав другий вибух. По потужності я не можу сказати, тому що вже перебувала в паніці і збирала котів по квартирі, щоб зачинитися з ними у ванній кімнаті. Чоловік почав зачиняти вікна і почув, що ведучий в мікрофон робить оголошення, що потрібна допомога. Потім почули звуки карети швидкої, яка дуже швидко приїхала і так само швидко виїхала звідти».

Після вибуху на майданчику, де проходив благодійний ярмарок, зчинилася паніка. Перелякані люди бігли подалі в пошуках укриття.

«Одні кричали, що це «прильоти», – розповідає очевидиця подій Аліна. – Але ті, хто був в місті, коли нас обстрілювали постійно, знають, які справжні звуки «прильотів». То однозначно було щось локальне, щось там на місці рвонуло. Я з дітьми бігла за будівлю музею. Хтозна що вибухнуло, і головне – що буде далі? А може це провокація якась? Ми дуже перелякалися!»

Маленька жертва дорослої недбалості

Каретою швидкої, яку чула Юлія, вивозили з місця вибуху поранених дітей. Найбільше дісталось дворічному хлопчику.

Бачила дитинку всю в крові у візочку. До нього одразу побігли військові. За секунди – медики приїхали

За словами очевидців, вибух пролунав після того, як один із хлопців (попередньо 10 років) взяв до рук ручний протитанковий гранатомет (РПГ-26). Позаду нього якраз стояв візочок з малюком.

«Я бачила дитинку всю в крові у візочку, – ледь стримуючи сльози, розповідає чернігівка Наталія. – До нього одразу побігли військові. Потім за секунди – вже медики приїхали. Дитинку ту забрали. Такий жах, що я і говорити не можу! Навіщо таких маленьких привозять на ці всі виставки, та ще й де зброя є!»

Хлопчика, який найбільше постраждав, одразу забрали до лікарні та прооперували. За словами медиків, операція тривала близько семи годин. Дитина і досі у тяжкому стані в реанімації.

Я так розумію, що вогонь з гранатомету, з його задньої частини – якраз пішов на малого

Окрім нього, постраждало ще семеро дітей. Найстаршому – не більше від 12 років.

По допомогу до лікарів звернулося і семеро дорослих. У людей травми різного ступеню тяжкості.

«Люди отримали контузію від того вибуху, – розповідає чернігівка Аліна. – Найбільше дісталось отій дитинці. Я так розумію, що вогонь з гранатомету, з його задньої частини – якраз пішов на малого. Дитинка сиділа у візочку, і на нього якраз прийшовся цей удар».

Що вибухнуло?

За попередньою версією, вибухнув боєприпас, який «здетонував» – це реактивна протитанкова граната (РПГ 26).

Чому він був заряджений? Чому зброю перед виставкою не обстежили? Чому дітям дозволяли брати ту зброю до рук?

На ці запитання вже шукають відповіді правоохоронці.

Всі чули два вибухи. Перший – це, ймовірно, вихід, а другий – самоліквідація боєприпасу в повітрі

Досвідчені ж вибухотехніки пояснюють, що насправді відрізнити «заряджений» РПГ від порожнього досить легко. Вони мають різну вагу. Порожній тубус легший як мінімум втричі.

«Всі чули два вибухи. Перший – це, ймовірно, вихід, а другий – самоліквідація боєприпасу в повітрі», – пояснює досвідчений вибухотехнік Олександр (прізвище не називає).

І найважливіша деталь – за інструкцією, під час пострілу з РПГ позаду бійця ніхто не повинен стояти. Це небезпечно.

Хто винен?

Чому на виставці взагалі опинилась бойова зброя – має з’ясувати слідство.

Напазі шукають винних, Чернігівська міська рада вже «відхрестилась» від цього заходу. В мерії кажуть – ніяких дозволів на проведення не давали.

«Повідомляємо, що жодних офіційних дозволів на проведення цього заходу Чернігівська міська рада не надавала. А також не отримувала повідомлень про його проведення», – йдеться в повідомленні пресслужби Чернігівської міської ради на офіційній сторінці у фейсбуці.

На заході, що передбачав інтерактив для дітей, чомусь була і експозиція з бойовою зброєю

Про трагедію майже одразу висловився і голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

«Не можу не відреагувати на трагедію, що сталася сьогодні в історичному центрі міста. На заході, що передбачав інтерактив для дітей, чомусь була і експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала. Троє дітей постраждали. Зокрема дворічний хлопчик перебуває в тяжкому стані. Усім надається вся необхідна кваліфікована медична допомога. Наразі триває обстеження місця подій та з’ясування походження небезпечних експонатів. На місці працюють слідчі. Винні будуть покарані», – йдеться в повідомленні на офіційній сторінці у фейсбуці В’ячеслава Чауса.

Маємо абсолютно неприпустиму подію в місті Чернігів

На події в Чернігові відреагував і президент України Володимир Зеленський. У зверненні 3 вересня він прокоментував вибух у Чернігові, де на виставці зброї розірвався боєприпас.

«На жаль, маємо сьогодні абсолютно неприпустиму подію в місті Чернігів. Вдень на публічному заході в центрі міста пролунав вибух, спрацював гранатомет. Серед постраждалих – діти. Маленький хлопчик зараз у важкому стані в реанімації», – сказав президент.

Зеленський закликав правоохоронців «якнайшвидше» з’ясувати, як могла статись така трагедія та хто приніс зброю на масовий захід.

Відомо, що досудове розслідування проводитиме ДБР під процесуальним керівництвом Чернігівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального округу.