Зеленський назвав «неприпустимим» випадок із вибухом боєприпасу в Чернігові

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 3 вересня прокоментував вибух у Чернігові, де на виставці зброї розірвався боєприпас.

«На жаль, маємо сьогодні абсолютно неприпустиму подію в місті Чернігів. Вдень на публічному заході в центрі міста пролунав вибух, спрацював гранатомет. Серед постраждалих – діти. Маленький хлопчик зараз у важкому стані в реанімації», – сказав він.

Зеленський закликав правоохоронців «якнайшвидше» з’ясувати, як це сталося і хто приніс зброю на захід.

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«Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності. І будуть. І я закликаю представників місцевої влади по всій країні, усіх наших правоохоронців дуже уважно пильнувати, щоб це більше ніде ніколи не повторювалося», – додав президент.

П’ятеро людей, більшість із них діти, постраждали через вибух боєприпасу на виставці в Чернігові 3 вересня. Як повідомив голова області В’ячеслав Чаус, дворічний хлопчик перебуває в тяжкому стані. Подію розслідує Державне бюро розслідувань.