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Четверо дітей постраждали через вибух на виставці зброї в Чернігові – ОГП

За даними Офісу генпрокурора, травмовано п’ятеро осіб, серед них четверо дітей віком від 2 до 12 років

П’ятеро людей, більшість із них діти, постраждали через вибух боєприпасу на виставці в Чернігові, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«3 вересня 2022 року в місті Чернігові під час проведення виставки зброї військовослужбовці територіальної оборони демонстрували цивільному населенню зброю та боєприпаси. Під час демонстрації один з боєприпасів здетонував. В результаті цього було травмовано п’ятеро осіб, серед них четверо дітей віком від 2 до 12 років», – йдеться в повідомленні.

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Всіх постраждалих госпіталізували з пораненнями різного ступеню тяжкості. Як повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, дворічний хлопчик перебуває в тяжкому стані.

Слідчі Державного бюро розслідувань розслідують справу за статтею про порушення правил поводження зі зброєю. Триває огляд місця подій, збір свідчень і вилучення зброї та боєприпасів. Питання про затримання причетних ще вирішується.

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