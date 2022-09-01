До понад 8,5 років за ґратами засуджено танкіста РФ через пограбування чоловіка на Чернігівщині

До восьми років та 6 місяців за ув’язнення засуджено командира танка армії Російської Федерації за звинуваченням у порушенні законів та звичаїв війни, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України.

«Прокурори у суді довели, що обвинувачений брав участь у повномасштабному вторгненні збройних сил РФ та 24 лютого 2022 року перетнув державний кордон України з території Республіки Білорусь у складі танкового екіпажу з метою збройного захоплення міста Чернігова. На початку березня окупант напав на мешканця села Халявин та пограбував його, погрожуючи розстріляти з автомата. У подальшому військового РФ взяли в полон військовослужбовці Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

Під час судового розгляду, як вказує ОГП, російський військовослужбовець визнав свою провину та «щиро покаявся». Імені танкіста не вказують.

На початку серпня генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про вісім реальних вироків російським військовим, винесеним українськими судами, з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Першим вироком щодо воєнних злочинів російських військових під час повномасштабного вторгнення до України стало засудження у травні до довічного позбавлення волі 21-річного російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна.

Його визнали винним у вбивстві мирного жителя Сумської області, 62-річного мешканця села Чупахівка Олександра Шеліпова.

Шишимарін визнав свою провину і заявив, що стріляти в мирного жителя йому наказали. Пізніше суд змінив йому покарання, засудивши до 15 років за ґратами.