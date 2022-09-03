Окупаційна влада Севастополя пояснила вибухи «історичним фестивалем»

У російській адміністрації окупованого Севастополя заявили, що звуки вибухів та стрілянини, які було чути в місті, долинають із місця проведення історичного фестивалю.

«Шановні севастопольці та гості міста. Масово почали з’являтися повідомлення про вибухи в центрі Севастополя. Повідомляємо, що це звуки та дим від військової реконструкції у рамках військово-історичного фестивалю «Російська троя», який сьогодні відбувається на Малаховому кургані», – йдеться у повідомленні.

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Раніше кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, що в Севастополі близько 16:05 було чути «хлопки», схожі на вибухи під час спрацювання системи ППО. За його словами, вибухи долинали з Корабельної сторони і чергувалися з пострілами зі стрілецької зброї.

Останніми тижнями в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна влада пояснює це збиттям «українських безпілотників» та «роботою ППО». Попередні збитки від вибухів на російських військових об’єктах у Сакському та Джанкойському районах окупованого Криму оцінюють у 700 мільйонів рублів (близько 234,5 мільйона гривень).