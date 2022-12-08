Гайдай припускає, що сили РФ готують контрнаступ на Куп’янськ, в Харківській ОВА загроз не бачать

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай припускає, що російські сили намагаються зібрати угруповання для того, щоб зробити контрнаступ на Куп'янськ Харківської області.



«Ситуація на напрямку Сватове-Кремінна є достатньо важкою, тому що кількість стягнутих туди військ з боку російської окупаційної армії велика. Стягнули туди тисячі мобілізованих, кадирівців і техніки велика кількість. Вони намагаються зібрати угруповання для того, щоб зробити контрнаступ на Куп'янськ», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляє, що жодних загроз щодо можливого наступу не спостерігають.

«Стосовно Куп'янського напрямку, де йде умовна лінія фронту, там ведуться активні бойові дії. Наші ЗСУ свої позиції тримають. Жодних загроз наразі щодо можливого наступу на Куп'янському напрямку ми не бачимо», – сказав він.

У вересні українські військові звільнили місто Куп’янськ та інші населені пункти Харківської області. Місто перебувало під російською окупацією понад пів року.