Ситуація з електропостачанням на лівому березі Києва стала кращою – гендиректор Yasno

Ситуація з електропостачанням лівого берега Києва поліпшується, повідомив ввечері 8 грудня генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

«Поганих новин немає, і це вже добре. Київ проживає сьогоднішній день з обмеженнями на рівні вчорашніх. На лівому, за свідченнями колег, ситуація стала трохи кращою. Колеги придумали певне рішення, яке дало змогу збільшити об’єм переданої електроенергії», – написав Коваленко у фейсбуці.

За його словами, попереду потепління, і «це має нам усім трошки допомогти, бо кількість локальних аварій росте щоденно».

7 грудня Коваленко повідомляв, що ситуація з електропостачанням української столиці поліпшується, але залишаються проблеми на лівому березі Дніпра, де все ще не може повернутися до роботи один із об’єктів генерації.

Того ж дня пресслужба компанії «Укренерго» заявила, що в енергосистемі України ще зберігається суттєвий дефіцит після останнього масованого ракетного обстрілу військ РФ 5 грудня.

За даними Міненерго станом на 6 грудня, після масованого російського обстрілу у понеділок найскладнішою була енергетична ситуація у Київській, Вінницькій та Одеській областях.