Бахмут: удастся ли российским войскам окружить город

Бахмутское и Авдеевское направления уже много дней упоминают во фронтовых сводках как самые горячие точки восточного фронта. Благодаря переброске войск из Херсона, оккупантам удалось немного продвинуться на Донбассе. Укрепилась на направлениях и Украина. В американском Институте изучения войны сообщили о планах захватчиков окружить город. Но есть ли предпосылки к окружению Бахмута?

Что говорят в Генштабе украинской армии

Если прочитать официальные фронтовые сводки с 1 по 6 декабря, то характеристика ситуации и на Бахмутском, и на Авдеевском направлениях не меняется: российские войска ежедневно предпринимают попытки штурмов украинских позиций и проводят обстрелы из разных видов вооружений при поддержке авиации.

Более того, в сводке от 6 декабря украинские военные подчеркивают: оккупанты штурмуют только три направления: Бахмутское, Авдеевское и Лиманское. На остальных же участках фронта захватчики пытаются удержать территории.

Информация от проекта DeepState

Аналитики проекта DeepState в сводках дают больше подробностей о динамике боев:

1 декабря. Активные бои к востоку и югу от Бахмута. Оккупанты захватили Курдюмовку (пгт. расположен приблизительно в 19 км на юг от Бахмута). На Авдеевском направлении незначительные продвижения захватчиков возле Невельского (поселок почти в 30 км к юго-западу от Авдеевки);

Активные бои к востоку и югу от Бахмута. Оккупанты захватили Курдюмовку (пгт. расположен приблизительно в 19 км на юг от Бахмута). На Авдеевском направлении незначительные продвижения захватчиков возле Невельского (поселок почти в 30 км к юго-западу от Авдеевки); 2 декабря. На Бахмутском направлении бои в районе Бахмутского (село в 11 км на северо-восток от Бахмута) и Опытного (поселок почти в 6 км на юг от Бахмута). На Авдеевском направлении ВСУ успешно ликвидируют российские войска в районе Первомайского и на окраинах Невельского;

3 декабря. Российские войска массировано атаковали Бахмут, Бахмутское и Соледар с востока. удалось занять группу многоэтажек на улице Патриса Лумумбы (восточная окраина). Атаки оккупантов с юга успеха не имели. На Авдеевском направлении российские войска постоянно штурмуют Первомайское;

4 декабря. Оккупанты не прекращают штурмы Бахмута и окраин. Бои, в том числе, в поселке Опытное и на улице Патриса Лумумбы. На Авдеевском направлении идут бои в Первомайском. ВСУ пробовали атаковать между Первомайским и Водяным;

5 декабря. Активные боевые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Российские войска успехов не имеют;

6 декабря. Незначительные успехи российских войск на восточных окраинах Бахмута. На восточных и южных окраинах продолжаются бои. На Авдеевском направлении бои в Первомайском. Атаки позиций ВСУ восточнее Водяного, попытки продвижения в центре Марьинки и к Невельскому.

Из этих сводок видим, что оккупантам удалось незначительно продвинуться на Авдеевском направлении и даже зайти на окраину Бахмута. Однако даже о полукольце вокруг этого города речь не идет. Также пока терпят крах попытки отрезать от снабжения Авдеевку.

Фронтовой журналист: российские войска решили обойти Бахмут

Российские войска уже не пытаются взять город в лоб – они изменили тактику и пробуют обойти Бахмут. Об этом говорит Марьян Кушнир, фронтовой журналист Радио Свобода.

«Атака в лоб – это не вариант для российской армии. Ведь Вооруженные силы Украины умеют воевать в городе. И побеждают. Об этом говорят бои за асфальтный завод (неподалеку от Бахмута - ред.) и направление улицы Патриса Лумумбы. И российские войска решили обойти город: они штурмовали Курдюмовку и пытаются выйти на трассу, которая соединяет Константиновку и Бахмут. Но сейчас им это не удается: украинская артиллерия и реактивные системы, и авиация останавливают пехоту», – делится наблюдениями Кушнир.

Журналист обращает внимание на особенности поведения оккупантов на Бахмутском направлении:

Тактика «выжженной земли»;

В бой бросают большое количество пехотинцев, не считаясь с потерями. «Рота или взвод идут в атаку. Они погибают. За ними идут снова. И так каждый раз на каждом участке, – описывает Марьян особенности военного искусства российской армии. – И так же они пробуют продвинуться и со стороны Яковлевки и Соледара (севернее Бахмута), где они давят и закидывают силами. И каждый клочок в 500 метров, который удается преодолеть российской армии, стоит огромнейшего количества снарядов, которые стоят огромных денег, и сотен, а то и тысяч людей, которые уже лежат в посадках».

По информации журналиста, в город удается заходить лишь отдельным специальным группам российских войск: они пытаются выбить ВСУ с позиций, либо чем-то навредить. Украинские военные на эти хаотичные движения реагируют должным образом. Поэтому дойти хотя бы до центра Бахмута оккупантам не удается. Но они, говорит Кушнир, выжигают город: рушат строения, которые могут укрывать личный состав и бронетехнику.

Мощный укрепрайон

Агрессору удалось продвинуться южнее Бахмута, на некоторых участках до 7 км, благодаря передислокации войск с Херсонского направления. Сейчас это продвижение остановили благодаря свежим резервам ВСУ, анализирует ситуацию полковник запаса Роман Свитан.

«Фронт, можно сказать, уже стабилизировался на новых границах, на новом количественном этапе боевого поражения, которое могут наносить обе стороны. И я не думаю, что россияне зайдут в Бахмут. Бахмут сам по себе – это хороший укрепрайон, особенно в зимнее время. Россияне наступают с полей, и их там проще удерживать, не допуская в город», – убежден Свитан.

Также эксперт обращает внимание на укрепленный тыл за Бахмутом: там расположена славянско-краматорская группировка, есть возвышенность – гора Карачун.

«Обойти и окружить Бахмут практически нереально, так как любое движение российских войск по окружению города и выходу в опасные азимуты по Бахмуту вызывает фланговые удары по этой группировке российских войск», – прогнозирует Роман Свитан.

По его мнению, сценарий противодействия окружению Бахмута может быть таким: если попытка обхода будет с севера, – то там задействуют северскую группировка украинских войск; если с юга – то есть возможность задействовать войска, расположенные в Дружковке и Константиновке.

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