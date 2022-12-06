Як повернутися з Росії до України без документів: механізм для депортованих

Україна розробила спеціальний документ, який допоможе громадянам повернутися з Росії. За ідеєю, він розрахований на тих, хто був депортований окупаційною владою, або сам виїхав у бік РФ із захоплених територій та застряг там без документів. В рамках експерименту в Україні вже оформлено один такий документ для особи, примусово вивезеної до РФ. Радіо Донбас.Реалії пояснє, к це працює.



Мова йде про посвідчення особи на повернення в Україну. Сам документ не новий. Але раніше він видався винятково дипломатичними представництвами та консульськими установами України на підставі лише особистого клопотання заявника або звернення його законних представників. Але вони після масштабного вторгнення в Росії більше не працюють. Тож оформити посвідчення можна віддалено.

Куди звертатися?

Наразі цим займається Державна міграційна служба України. Звернутися можна до територіальних підрозділів служби в будь-якому регіоні країни.

Хто може подати заявку?

Якщо в РФ без документів доросла людина, то звернутися можуть члени родини:

чоловік або дружина

батьки

дорослі діти

рідні брати та сестри

Якщо мова йде про дитину, то звертатися можуть:

батьки

інші законні представники дитини

Якщо в людини немає родичів в Україні, або вони не можуть звернутися до підрозділу міграційної служби через те, що живуть на окупованій території, посвідчення на повернення особи можна оформити за офіційним зверненням Мінреінтеграції.

Що далі?

Після подачі заяви та відомостей про людину, що хоче повернутися в Україну, міграційна служба перевірятиме всю надану інформацію в своїх реєстрах та системах. Тобто проводитиметься ідентифікація. І у разі, якщо інформація підтвердиться, то прийматиметься рішення про оформлення посвідчення на повернення в Україну.

Дітям такий документ мають оформити незалежно від того, чи є про них інформація у відповідних реєстрах.

Оформити посвідчення мають впродовж 5 днів. А дійсним воно буде 3 місяці. Посвідчення передається представнику, що подавав документи, або Мінреінтеграції, якщо відповідну заявку робили вони.

По цьому посвідченню українці зможуть повернутися до України через треті країни, зокрема Естонію, Латвію, Литву, Грузію.

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