Відтепер вивезені до Росії українці можуть віддалено оформити посвідчення повернення до України

Від сьогодні починає діяти урядова постанова, яка дозволить українцям, які перебувають за межами своєї країни без документів, оформити посвідчення для повернення віддалено.



Як повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, посвідчення особи на повернення до України дозволить українцям у Росії виїхати через треті країни, зокрема, Естонію, Латвію, Литву та Грузію.



Оформлюватимуть такі посвідчення в Україні органи ДМС й передаватимуть його особі, яка цього потребує, а звернутися щодо підготовки посвідчення можуть:

один з батьків або інший законний представник особи віком до 18 років

подружжя

повнолітні діти

рідні брати/сестра

Посвідчення можуть оформити й на підставі офіційного звернення Мінреінтеграції. Документ готуватимуть безкоштовно протягом п’яти днів, а діятиме він до трьох місяців.

Як заявив у жовтні президент України Володимир Зеленський, з початку повномасштабного російського вторгнення понад 1,6 мільйона українців примусово депортовані в Росію. У липні МВС повідомили, що 5 600 дітей, яких примусово депортували до Росії, вдалося ідентифікувати.

Раніше у Росії заперечували насильне вивезення українців. Зокрема, про це заявляв у квітні постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН. Водночас він визнав вивезення понад 600 тисяч людей до Росії станом на початок квітня.​