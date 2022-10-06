З початку вторгнення понад 1,6 млн українців примусово депортовані в Росію – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників сесії Генасамблеї Організації американських держав (ОАД) у Лімі заявив, що з початку повномасштабного російського вторгнення понад 1,6 мільйона українців примусово депортовані в Росію.

«Скільки ще Росія встигне вкрасти з України зерна, ресурсів, промислових підприємств, які окупанти просто розбирають і вивозять у Росію, а також людей. Вони крадуть людей. Вже понад 1,6 млн українців примусово депортовані в Росію. Вони розпорошені по території цієї держави, розкидані по віддалених регіонах Росії. У багатьох із них відібрали документи, багато з них пройшли через страшні фільтраційні табори окупантів, де над ними знущались і залякували. Це – люди. Але для Росії це також ресурс», – сказав президент.

За його словами, Україна робить все, щоб якнайшвидше врятувати своїх громадян.

«Ми потребуємо більшого заради миру й заради того, щоб російська армія пішла з усієї захопленої української землі. Тому я прошу вас підтримати нас на кількох рівнях. Перший – це міжнародні організації, зокрема Генсамблея ООН. Будь ласка, підтримуйте нас у голосуваннях щодо засудження російських агресивних кроків… Другий рівень – національний. Ми потребуємо принциповості від ваших держав. Не дозволяйте використовувати ваші економіки для того, щоб фінансувати злочинну війну та воєнні злочини», – звернувся Зеленський і додав, що третій рівень підтримки – це «рівень звичайних людей».

Організація американських держав (ОАД) об’єднує десятки держав на американському континенті. Україна має право спостерігача в цій організації.