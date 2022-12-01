ДМС оформила перше посвідчення на повернення в Україну примусово вивезених у РФ громадян

Державна міграційна служба в рамках експериментального проєкту оформила перше посвідчення на повернення в Україну особи, примусово вивезеної в РФ, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Внаслідок повномасштабного вторгнення рф до України понад один мільйон українців були депортовані з окупованих територій. У цих людей було вилучено, викрадено або знищено документи, які посвідчують їх особу і підтверджують належність до громадянства України. Тому українці, рідні яких втратили українські документи, стали заручниками та були насильно вивезені на територію держави-агресора, можуть звернутися до територіального органу ДМС і оформити своїм рідним посвідчення на повернення в Україну. Оформлення посвідчення є безоплатним та здійснюється протягом п’яти робочих днів із дня подання заяви-анкети встановленого зразка. Термін дії документа – до 3 місяців», – йдеться в повідомленні МВС.

У ДМС зазначили, що рішення про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну ухвалюватиме відповідний підрозділ Міграційної служби за результатами ідентифікації особи, перевірки факту належності до громадянства України або визнання особою без громадянства в Україні та перевірки поданої законним представником, членом сім’ї або Мінреінтеграції інформації.

Детальніше про процедуру видачі посвідчення особи на повернення в Україну за посиланням.

Раніше у Росії заперечували насильне вивезення українців.

За даними української влади, від початку повномасштабного російського вторгнення понад 1,6 мільйона українців примусово депортовані в Росію.

20 жовтня уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук заявила, що понад 8700 українських дітей уже примусово депортовані до Росії. За її словами, їх розселяють по всій території Росії, щоб було якомога складніше знайти.