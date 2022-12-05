Армія РФ відчуває нестачу снарядів і військової техніки – командувач Сухопутних військ ЗСУ

Російська армія має проблеми із забезпеченням технікою та снарядами, заявив в ефірі телемарафону командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський.

«Рівень витрати боєприпасів безпрецедентний, тому що розмах бойових дій, інтенсивність бойових дій можна порівняти тільки з періодом Другої світової. Я вже бачу, що дефіцит настає. Тому що, якщо ще місяць тому ми відповідали одним артилерійським пострілом на 6-10 пострілів, то зараз це співвідношення значно змінилось. Вони почали відчувати нестачу снарядів. Ворог не відчуває себе у безпеці і під час підвезення цих снарядів. Тому що ми намагаємось здійснювати вогневий контроль на всьомв шляху пересування його вантажів, тому вони вимушені економити», – стверджує Сирський.

За його словами, війська РФ також мають проблеми із технікою.

«Їх оборонна промисловість неспроможна відновити ту техніку, яка пошкоджена. а потужностей не вистачає, щоб виробляти нову продукцію», – зауважив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Водночас Сирський відзначає, що «часткова мобілізація» у Росії дещо посилила армію РФ.

«Це нові бригади, нові батальйони, які пройшли підготовку. Це поповнення, якого так чекала російська армія, тому що вона була фактично виснажена. Підрозділи, які приходять зараз, мають вищий і ікращий рівень підготовки, ніж ті, кого поставили на фронт у перші дні», – зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

5 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська зосереджують наступальні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За словами президента Володимира Зеленського, наразі у Донецькій області найбільш гарячими й болісними напрямками є Бахмут і Соледар.