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Російські втрати склали понад 500 військових за добу – дані Генштабу ЗСУ

Українські військові ведуть вогонь із 122-мм самохідної артилерійської установки 2С1 «Гвоздика» по скупченню бойової техніки і піхоти військ РФ. Донеччина , Бахмутський напрям, грудень 2022 року

Російська армія втратила близько 540 військових за попередню добу, свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 5 грудня.

Відтак, за даними командування, Росія втратила близько 91 690 військових у ході повномасштабного вторгнення до України.

Дані про втрати російської техніки наступні:

  • 2924 танки (+2 за добу)
  • 5900 бойових броньованих машин (+8)
  • 1914 артилерійських систем (+6)
  • 395 реактивних систем залпового вогню
  • 211 засобів ППО (+1)
  • 281 літак
  • 264 гелікоптери (+1)
  • 1582 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+9)
  • 531 крилата ракета
  • 16 кораблів
  • 4497 автомобілів і автоцистерн (+18)
  • 163 одиниці спеціальної техніки

«Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках», – уточнює штаб.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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