Російські втрати склали понад 500 військових за добу – дані Генштабу ЗСУ

Російська армія втратила близько 540 військових за попередню добу, свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 5 грудня.

Відтак, за даними командування, Росія втратила близько 91 690 військових у ході повномасштабного вторгнення до України.

Дані про втрати російської техніки наступні:

2924 танки (+2 за добу)

5900 бойових броньованих машин (+8)

1914 артилерійських систем (+6)

395 реактивних систем залпового вогню

211 засобів ППО (+1)

281 літак

264 гелікоптери (+1)

1582 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+9)

531 крилата ракета

16 кораблів

4497 автомобілів і автоцистерн (+18)

163 одиниці спеціальної техніки

«Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках», – уточнює штаб.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.