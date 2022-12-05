Російські втрати склали понад 500 військових за добу – дані Генштабу ЗСУ

Російська армія втратила близько 540 військових за попередню добу, свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 5 грудня.
Відтак, за даними командування, Росія втратила близько 91 690 військових у ході повномасштабного вторгнення до України.
Дані про втрати російської техніки наступні:
- 2924 танки (+2 за добу)
- 5900 бойових броньованих машин (+8)
- 1914 артилерійських систем (+6)
- 395 реактивних систем залпового вогню
- 211 засобів ППО (+1)
- 281 літак
- 264 гелікоптери (+1)
- 1582 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+9)
- 531 крилата ракета
- 16 кораблів
- 4497 автомобілів і автоцистерн (+18)
- 163 одиниці спеціальної техніки
«Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках», – уточнює штаб.
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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