Війська РФ завдали авіаударів поблизу дев’яти населених пунктів – Генштаб ЗСУ

Російські війська завдали авіаударів поблизу дев’яти населених пунктів, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де противник намагається наступати, російська оперативно-тактична та армійська авіація завдала удару по районах населених пунктів Спірне, Кліщіївка, Північне, Кам’янка, Первомайське та Невельське.

Також на цих напрямках війська РФ атакували українські населені пункти з інших видів озброєння.

«Обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони тридцяти населених пунктів. Серед них – Андріївка, Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Благодатне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Гостре, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області», – йдеться у повідомленні.



Російські війська завдали авіаударів неподалік Кам’янки на Слобожанському напрямку та районах Малих Щербаків та Степового на Запорізькому напрямку.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, атакувавши на по всій довжині спільного кордону, а також використовуючи територію Білорусі.

Відтоді, не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей, у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини. У листопаді ЗСУ деокупували лівобережжя Херсонщини.