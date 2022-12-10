Федоров: щонайменше 10 російських баз за тиждень знищені на окупованій частині Запорізької області

Мер Мелітополя Іван Федоров заявляє, що на окупованій частині Запорізької області цього тижня знищені щонайменше 10 російських військових баз.



«Закінчується другий тиждень, коли розпочалося інтенсивне знищення рашистів на території тимчасово окупованої Запорізької області. Минулого тижня було знищено щонайменше 20 рашистських угруповань, цього тижня – щонайменше 10 військових угруповань, баз», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, російські сили втратили «сотні, навіть тисячі» військових. Але він не уточнює, за який саме період.



У Генштабі ЗСУ про знищення 10 російських баз на окупованій частині Запорізької області не повідомляють, проте регулярно без точних даних щодо місць ударів інформують про ураження скупчень російських сил та їхньої техніки.

10 грудня Генштаб підтвердив ураження одного з районів зосередження окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізькій області.

«Так, до 150 загарбників отримали поранення, 50 з них доставлено до лікарні у місті Мелітополь. Інформація щодо ліквідованих уточнюється», – повідомляють у штабі.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, заперечуючи загарбницьку війну проти України і називаючи її «спеціальна військова операція».

Відтоді Москва лише двічі оприлюднювала дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Але дані української сторони та західних партнерів значно більші. Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими. 10 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що у війні проти України Росія втратила вже 93760 своїх військових.