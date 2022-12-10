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Нові дані Генштабу: армія РФ втратила ще 370 військових та три танки

Підбитий російський БТР МТ-ЛБ горить у полі на околиці Ізюма Харківської області, 14 вересня 2022 року, ілюстративне фото

За минулу добу, 9 грудня, бійцям ЗСУ вдалось знищити ще 370 російських військових. Усього від початку повномасштабної війни втрати РФ склали 93 760 окупантів, повідомляє пресслужба Генштабу в фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника станом на 10 грудня орієнтовно склали:

  • танків – 2940 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 5917 (+5) од.
  • артилерійських систем – 1927 (+1) од.
  • РСЗВ – 397 (+2) од.
  • засоби ППО – 211 од.
  • літаків – 281 од.
  • вертольотів – 264 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 од.
  • крилаті ракети – 592 од.
  • кораблі/катери – 16 од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4535 (+4) од.
  • спеціальна техніка – 167 (+3).

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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