Підозрілі особи, золотий герб Росії і рушниця – СБУ про знахідки в УПЦ (МП) на Київщині та Херсонщині

Служба безпеки України заявляє про завершення контррозвідувальних заходів на обʼєктах УПЦ (МП) у Київській та Херсонській областях.



Як повідомляє пресслужба відомства, на території Пустинно-Миколаївського скита, який розташований у Чорнобильській зоні, було виявлено 16 підозрілих осіб, серед них – чоловіки спортивної статури.



«Вони перебували на обʼєкті незаконно, оскільки цивільні особи не мають права бути у зоні відчуження, через яку рашисти намагалися прорватися на Київ у лютому-березні цього року…На горищі цього ж обʼєкта співробітники СБУ виявили маскувальну сітку, яка зазвичай використовується у військових цілях: для маскування озброєння, техніки та інженерних споруд», – повідомляє відомство.



СБУ також інформує, що у приміщеннях Херсонської єпархії було знайдено рушницю без відповідних дозвільних документів, прапор і золотий герб Росії, також опрацьовуються дані щодо декількох священнослужителів, які, ймовірно, контактують з громадянами Росії і Білорусі.



Правоохоронці виявили пропагандистські матеріали, у яких прославляється Росія, додають у відомстві.

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Останніми тижнями СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. За рішенням самого РНБО, уряд у двомісячний термін має внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.

У ніч на 3 грудня у традиційному відеозверненні Зеленський сказав, що кроки щодо «духовної незалежності» України триватимуть, люди їх підтримують.