«Це ще не все»: Зеленський заявив, що Україна продовжуватиме заходи щодо «духовної незалежності»

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що заходи з гарантування «духовної незалежності» України будуть продовжуватись.

«Цими днями ми зробили частину кроків, щоб гарантувати духовну незалежність нашого народу. Бачу, що люди підтримують ці кроки. І дуже потужно підтримують. І це ще не все. Будуть іще кроки. Україна більше ніколи не буде зупинятися на півшляху», – сказав Зеленський.

2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. Уряд у двомісячний термін має внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.

Додатком до указу президента також запроваджено санкції щодо намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) і колишнього народного депутата Вадима Новинського – терміном на п’ять років.

Пакети санкцій містять 12 типів обмежень, зокрема повне блокування активів, заборону на здійснення торгових операцій, позбавлення усіх державних нагород і відзнак, заборону на виведення капіталу за межі України тощо.

Окрім екснардепа і намісника Києво-Печерської лаври, до списків санкцій також внесені представники РПЦ, які перебувають на території окупованого РФ Криму, серед яких, зокрема, «митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар» (Ростислав Швець).

Останніми днями СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності назвали «недоведеними та безпідставними».