Проти намісника Києво-Печерської лаври введені санкції РНБО. Лавру зареєстровано як монастир у складі ПЦУ

Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції стосовно намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) і колишнього народного депутата Вадима Новинського.

Як йдеться в додатку до указу президента Володимира Зеленського, яким він ввів у дію рішення РНБО від 1 грудня, санкції проти Лебеля та Новинського запроваджено терміном на п’ять років.

Пакети санкцій містять 12 типів обмежень, зокрема повне блокування активів, заборону на здійснення торгових операцій, позбавлення усіх державних нагород і відзнак, заборону на виведення капіталу за межі України тощо.

Окрім екснардепа і намісника Києво-Печерської лаври, до списків санкцій також внесені представники РПЦ, які перебувають на території тимчасово окупованого Криму, серед яких, зокрема, «митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар» (Ростислав Швець).

2 грудня Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. За рішенням самого РНБО, уряд у двомісячний термін має внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.

Тим часом заступник голови Управління із зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) у фейсбуці повідомив, що Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстровано як монастир у складі Православної церкви України (ПЦУ).

«1 грудня 2022 року було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Української Православної церкви (Православної церкви України). Відомості про цю юридичну особу в складі Помісної церкви внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру», – повідомив він.

Він додав, що «митрополит Епіфаній призначений очолювати монастир як юридичну особу», згідно з рішенням Синоду.

«З метою відновлення історичної справедливості, подолання наслідків неканонічного підпорядкування української святині владі Московському патріархату Священний Синод ПЦУ на своєму засіданні 23 травня 2022 р. (постанова №30) ухвалив рішення про створення у складі Помісної Церкви релігійної організації – чоловічого монастиря «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра», – нагадав Євстратій (Зоря).

Останніми днями СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

23 листопада після перших обшуків в УПЦ (МП) закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».