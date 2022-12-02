«Методички» Кремля та нацистська символіка – СБУ про результати обшуків на об’єктах УПЦ (МП) у трьох областях

Служба безпеки України повідомила про завершення контррозвідувальних (безпекових) заходів на об’єктах УПЦ (МП), які розташовані у Закарпатській, Рівненській і Житомирській областях.

«На території єпархій виявлено склади з прокремлівською літературою, нацистську символіку, «вчення про сатанізм» і тексти молитов за московського патріарха Кирила. Крім того, у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі у Хустському районі Закарпаття знайдено символіку забороненої партії «ОПЗЖ» та брошури, в яких вихваляли російських загарбників у війні проти України. Також там зберігалися пропагандистські книги російських авторів, які виправдовують агресію проти України та закликають приєднуватись до лав окупантів. А на території Рівненсько-Острозької єпархії співробітники Служби безпеки виявили приховану білоруську готівку та брошури із закликами до укладання миру з «братнім російським народом», прославляння «русской земли» та «русских солдат», – розповіли у відомстві.

За даними СБУ, у Свято-Анастасіївському ставропігійному жіночому монастирі та двох Скитах на Житомирщині виявлено «осіб, які перебувають на зв’язку з громадянами РФ». Наразі ці контакти вивчаються співробітниками СБУ.

«Гості» перебували на території готельних комплексів при церквах і використовували анонімні месенджери для комунікації з ворогом. Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій і притягнення винних до відповідальності», – зазначили в СБУ.

2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. За рішенням самого РНБО, уряд у двомісячний термін має внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.

2 грудня СБУ повідомила про контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях.

Минулого місяця спецслужба проводила контррозвідувальні заходи на територіях Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях єпархій УПЦ (МП) на Рівненщині, Тернопільщині, Буковині, Прикарпатті та Закарпатті.

У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

23 листопада після перших обшуків в УПЦ закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».