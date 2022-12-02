«Ми пройдемо цей шлях» – митрополит Епіфаній про повернення української молитви до Києво-Печерської лаври

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що розбудова помісної церкви – тривалий і складний процес, але «один з наріжних каменів у міцну основу» закладено.

«Сьогодні ми заклали один з наріжних каменів у міцну основу помісної церкви, зробили вагомий крок для повернення української молитви до нашої національної святині – Печерської лаври. Розумію емоції багатьох. Хтось радіє так, ніби всі питання вже вирішені. Але багато питань справді потребують відповідей та рішень. Хтось обурюється, бо хоче, щоби все вже було розв’язане. Але не варто применшувати значення того, що відбулося – сьогодні Українська лавра справді набула суб’єктності, хоча поки що вона – як новонароджене немовля», – написав митрополит Епіфаній у фейсбуці.

Він додав: «Мирно, спокійно, впевнено ми пройдемо цей шлях. І в святині нашого народу нарешті зазвучить щоденна молитва рідною мовою – за перемогу, за справедливий мир, за вигнання російських агресорів та за добро для України».

Він заклив усіх зберігати спокій.

Заступник голови Управління із зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) у фейсбуці 2 грудня повідомив, що Києво-Печерську лавру офіційно зареєстровано як монастир у складі ПЦУ.

Пізніше він пояснив, що реєстрація статуту монастиря «Києво-Печерська лавра» в складі ПЦУ, не означає змін у статусі майнового комплексу лаври – цей комплекс був і є державною власністю.

«Частиною комплексу (Верхня Лавра) користується заповідник та інші державні структури, частина передана в користування монастирю Московського патріархату та Київській митрополії МП в Україні, а також її навчальному закладу… Нинішня юридична адреса монастиря КПЛ ПЦУ є (вірю – тимчасово) тією самою, що і Феодосіївського монастиря ПЦУ навпроти Лаври. Тож поки що йдеться лише про перший, але суттєвий крок – реєстрацію юридичної особи монастиря», – зазначив Євстратій (Зоря).

В Українській православній церкві (в юрисдикції Московського патріархату) заявили, що Києво-Печерська лавра в складі ПЦУ – це структура, яка не має «жодного відношення до реальної Свято-Успенської Києво-Печерської лаври».

«Її поява не є наслідком ліквідації справжньої лаври Української православної церкви», – заявили в УПЦ (МП).

2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. Уряд у двомісячний термін має внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.

Додатком до указу президента також запроваджено санкції щодо намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) і колишнього народного депутата Вадима Новинського – терміном на п’ять років. До списків санкцій також внесені представники РПЦ, які перебувають на території окупованого РФ Криму, серед яких, зокрема, «митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар» (Ростислав Швець).

В ніч на 3 грудня у традиційному відеозверненні Зеленський сказав, що кроки щодо «духовної незалежності» України триватимуть, бо люди їх підтримують.

Останніми днями СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) звинувачення у колабораційній діяльності назвали «недоведеними та безпідставними».