СБУ опублікувала перелік осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО

СБУ оприлюднила повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО та були затверджені президентом Володимиром Зеленським, йдеться у повідомленні пресслужби.

Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з цією організацією. Зокрема, це:

Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);

Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Києво-Печерської лаври);

Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);

Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);

Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);

Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);

Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);

Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);

Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);

Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).

Більшість із них наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.

Фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема:

запропонували приєднати очолювані ними єпархії до РПЦ;

погодились на співпрацю з окупаційною владою;

просувають проросійські наративи;

виправдовують військову агресію Росії в Україні.

Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.

СБУ повідомляє, що відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності.

Останніми днями СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. За рішенням самого РНБО, уряд у двомісячний термін має внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.