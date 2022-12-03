СБУ опублікувала перелік осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО

СБУ оприлюднила повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО та були затверджені президентом Володимиром Зеленським, йдеться у повідомленні пресслужби.
Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з цією організацією. Зокрема, це:
- Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);
- Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Києво-Печерської лаври);
- Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);
- Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);
- Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);
- Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);
- Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);
- Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);
- Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);
- Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).
Більшість із них наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.
Фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема:
- запропонували приєднати очолювані ними єпархії до РПЦ;
- погодились на співпрацю з окупаційною владою;
- просувають проросійські наративи;
- виправдовують військову агресію Росії в Україні.
Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.
СБУ повідомляє, що відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності.
Останніми днями СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.
В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».
2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. За рішенням самого РНБО, уряд у двомісячний термін має внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.
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