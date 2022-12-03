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СБУ опублікувала перелік осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО

Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо

СБУ оприлюднила повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО та були затверджені президентом Володимиром Зеленським, йдеться у повідомленні пресслужби.

Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з цією організацією. Зокрема, це:

  • Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);
  • Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Києво-Печерської лаври);
  • Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);
  • Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);
  • Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);
  • Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);
  • Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);
  • Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);
  • Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);
  • Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).

Більшість із них наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.

Фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема:

  • запропонували приєднати очолювані ними єпархії до РПЦ;
  • погодились на співпрацю з окупаційною владою;
  • просувають проросійські наративи;
  • виправдовують військову агресію Росії в Україні.

Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.

СБУ повідомляє, що відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності.

Останніми днями СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. За рішенням самого РНБО, уряд у двомісячний термін має внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.

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