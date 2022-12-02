«Фейкова релігійна структура без монахів» – УПЦ (МП) про реєстрацію Києво-Печерської лаври як монастиря ПЦУ

В Українській православній церкві (в юрисдикції Московського патріархату) у зв’язку з інформацією про реєстрацію Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ заявили, що «жодного відношення ця структура до реальної Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври не має».

«Вона зареєстрована за іншою адресою, та її поява не є наслідком ліквідації справжньої лаври Української православної церкви, котрій були повернуті її історичні приміщення ще у 1988 році. До речі, відомості про паралельну юридичну особу під назвою «Києво-Печерська Лавра» у юрисдикції «УПЦ КП» існували у відповідному реєстрі ще на багато років раніше. Однак, ніякого монастиря «УПЦ КП» на місці Лаври в реальності ніколи не існувало. Те саме спостерігаємо і наразі – «ПЦУ» сповістила, що зареєструвала фейкову релігійну структуру без монахів», – йдеться у заяві.

У Російській православній церкві ввечері п’ятниці також прокоментували повідомлення про реєстрацію Києво-Печерської лаври як монастиря у складі Православної церкви України (ПЦУ).

«Зареєстровано статут «паралельного» монастиря ПЦУ «Києво-Печерська Лавра». Розкольники його давно подали на реєстрацію. Тепер, за словами Євстратія (Зорі), спікера ПЦУ, вони будуть претендувати на один із храмів верхньої Лаври, яка знаходиться офіційно у віданні Києво-Печерського історико-культурного заповідника, та приміщення для «чернечої діяльності», – заявив російському агенству «Интерфакс» радник патріарха Кирила Микола Балашов.

За його словами, поки цією дією реєстрація лаври за московським патріархатом не скасована.

Балашов не виключив, що Україна може ухвалити рішення на політичному рівні.

А речник РПЦ Володимир Легойда у Telegram заявив, що новина про реєстрацію нової юридичної особи ПЦУ – це «частина зрежисованої кампанії, спрямованої на створення ілюзії підриву народної довіри до канонічної церкви».

«Ми зараз у палкій молитві з тими православними українцями, які переживають реальну загрозу позбавлення їхньої головної святині, передачі її розкольникам», – написав Легойда.

У коментарі українській службі ВВС очільниця державної служби з питань етнополітики та свободи совісті Олена Богдан пояснила, що створення нової юридичної особи ПЦУ не є умовою укладання угод для користування будівлями на території лаври. Це могло відбуватися і без такої реєстрації. А може не відбутись і після реєстрації.

«Реєстрація нової юридичної особи жодним чином не створює нових майнових прав і також не є необхідною передумовою для набуття нових майнових прав», – повідомила Богдан.

Видання вказує, що фактично у Києві буде два монастирі Києво-Печерська лавра. Один УПЦ, який зараз орендує у держави більшість приміщень заповідника. А другий – ПЦУ, який також претендуватиме на будівлі лаври. Нині ПЦУ користується будівлею на території біля Верхньої лаври.

Усі приміщення належать державі і можуть передаватись тільки в оренду.

Заступник голови Управління із зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) у фейсбуці 2 грудня повідомив, що Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстровано як монастир у складі Православної церкви України (ПЦУ).

«1 грудня 2022 року було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Української Православної церкви (Православної церкви України). Відомості про цю юридичну особу в складі Помісної церкви внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру», – повідомив він.

Він додав, що «митрополит Епіфаній призначений очолювати монастир як юридичну особу», згідно з рішенням Синоду.

«З метою відновлення історичної справедливості, подолання наслідків неканонічного підпорядкування української святині владі Московському патріархату Священний Синод ПЦУ на своєму засіданні 23 травня 2022 р. (постанова №30) ухвалив рішення про створення у складі Помісної Церкви релігійної організації – чоловічого монастиря «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра», – нагадав Євстратій (Зоря).

Останніми днями СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. За рішенням самого РНБО, уряд у двомісячний термін має внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.