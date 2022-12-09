СБУ підозрює ректора Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП) у «поширенні релігійної ворожнечі»

Ректору Почаївської духовної семінарії повідомили про підозру в розпалюванні ворожнечі, повідомила Служба безпеки України вранці 9 грудня.

Семінарія належить до Української православної церкви (Московського патріархату).

«Архієпископ поширював через соцмережі «дописи», якими принижував національну честь та гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті. Щоб «розганяти» деструктивний контент, ректор установи використовував анонімний профіль у соцмережі Facebook, а для підготовки своїх «публікацій» користувався наративами російських пропагандистів», – йдеться в повідомленні СБУ.

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Правоохоронці також звітують про обшуки в місці проживання очільника закладу та в самій семінарії, де виявили проросійську пропагандистську літературу.

Чоловіку повідомили про підозру за статтею про «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками)».

Обшуки в Почаївській духовній семінарії на Тернопільщині, а також в Івано-Франківській єпархії УПЦ (МП) пройшли 27 листопада. Після них СБУ прозвітувала про виявлення «великої кількості антиукраїнських матеріалів».

Останніми тижнями СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

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В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. За рішенням самого РНБО, уряд у двомісячний термін має внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.

У ніч на 3 грудня у традиційному відеозверненні Зеленський сказав, що кроки щодо «духовної незалежності» України триватимуть, люди їх підтримують.