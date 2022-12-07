«Зливав» позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку: священнику УПЦ (МП) дали 12 років за ґратами

У Службі безпеки України повідомили, що до 12 років ув’язнення засуджено священника УПЦ (МП), який «зливав» позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку.

«Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще двох російських агентів. Вони збирали розвіддані про дислокацію сил оборони на Луганському напрямку і «здавали» рашистам учасників АТО. Одним з поплічників ворога є настоятель храму УПЦ (МП) у Лисичанську. Він передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ на території міста, а також в районі Сєвєродонецька. Насамперед ворога цікавили відомості щодо кількості особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ. Також він «повідомляв» агресору про місцевих патріотів, які потенційно могли чинити спротив окупаційним угрупованням», – йдеться в повідомленні.

СБУ зауважує, що чоловіка затримали в результаті спецоперації ще у квітні.

Суд визнав його винним за статтями про «надання збройним формуванням країни-агресора сприяння у веденні бойових дій проти ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб».

«Крім цього, СБУ викрила на Луганщині ще одного священника УПЦ (МП), який пішов на добровільну співпрацю з агресором. Перебуваючи на тимчасово окупованій території сходу України, він здавав рашистам місця перебування учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО. За попередніми даними, саме за його «наводкою» рашисти викрали двох українських патріотів. Наразі фігурант переховується від правосуддя на захопленій частині сходу України», – повідомили в СБУ.

Останніми тижнями СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. За рішенням самого РНБО, уряд у двомісячний термін має внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.

В ніч на 3 грудня у традиційному відеозверненні Зеленський сказав, що кроки щодо «духовної незалежності» України триватимуть, бо люди їх підтримують.