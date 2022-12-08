СБУ проводить контррозвідувальні заходи на трьох об’єктах УПЦ (МП) у Житомирській області

У Коростені на Житомирщині співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні заходи на території монастирів та скиту, повідомляє обласне управління СБУ.

«У Житомирській області тривають безпекові (контррозвідувальні) заходи СБУ на об’єктах Української православної церкви. Цього разу заходи проводяться у Коростенському районі на території та у приміщеннях Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря, Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії, Скиту цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського», – йдеться у Facebook-повідомленні 8 грудня управління СБУ в Житомирській області.

Повідомляється, що мета заходів – «виявлення та протидія підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі».

«Враховуючи повномасштабну військову агресію Російської Федерації проти України, дані заходи проводяться Службою безпеки у тому числі для унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних громад в якості осередку «русского міра» та убезпечення населення від можливих провокацій і терористичних актів», – йдеться в повідомленні.

Останніми тижнями СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. За рішенням самого РНБО, уряд у двомісячний термін має внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.

В ніч на 3 грудня у традиційному відеозверненні Зеленський сказав, що кроки щодо «духовної незалежності» України триватимуть, бо люди їх підтримують.