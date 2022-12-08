Призначений Мінкультом керівник Лаври про перебування УПЦ (МП) в ній: «А чому я маю бути проти?»

Керівник Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Олександр Рудник, призначений Міністерством культури та інформполітики, не бачить причин для відселення церковників УПЦ (Московського патріархату) із території заповідника. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами «Схем» (проєкт Радіо Свобода).

Відповідаючи на запитання, чи має монастир УПЦ (МП) і надалі перебувати на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», Рудник зазначив, що «юридично це питання до Кабінету міністрів». На уточнювальне запитання, яка його позиція як керівника заповідника щодо перебування монастиря УПЦ (МП) у Лаврі, Рудник відповів: «А чому я маю бути проти?».

На запитання журналістів про те, за що саме він у 2019 році отримав нагороду з рук намісника Успенської Києво-Печерської лаври владики Павла та чи не бачить у цьому конфлікту інтересів, Олександр Рудник зазначив: «По-перше, я намагаюся будувати нормальні взаємовідносини заповідника з усіма користувачами і орендарями. Тут не маються на увазі якісь корупційні дії чи потакання тим чи іншим. Ні. Сприяння – це збереження в тому числі і пам’яток у першу чергу».

Відповідаючи на запитання, як він як керівник заповідника із 2017 року допустив завершення неузгодженого будівництва дзвіниці на пам’ятці архітектури «Лікарня з церквою» без погоджень держави та ЮНЕСКО та зведення новобудови – економічного корпусу – на території Лаврського заповідника, Олександр Рудник зазначив: «Питання цікаве, зараз переді мною немає документів, що робилося з нашого боку, я, чесно кажучи, знаю, що були якісь обмеження, але треба підняти документи».

Журналісти надіслали запит на ім’я Рудника із проханням надати копії таких документів.

У червні 2017 року журналісти проєкту «Схеми» на території Києво-Печерської лаври «Схеми» знайшли понад десять будівництв та перебудов церковників УПЦ (МП), які відбувалися без узгодження з ЮНЕСКО та без надання Києво-Печерському заповіднику проєктно-дозвільної документації.

Тоді головний архітектор Києво-Печерського заповідника Яків Діхтяр (досі перебуває на посаді) пояснював, що зведення церковної бані на «Лікарні з церквою» неможливо зупинити, бо її «зводили в неробочі дні».

Після виходу розслідування відбулося його обговорення на засіданні підкомітету із взаємодії з громадянським суспільством комітету Верховної Ради з питань протидії та запобігання корупції. У вересні 2017-го закінчився контракт Любомира Михайлини, який очолював заповідник із 2012 року, і Міністерство культури призначило новим в.о. директора заповідника Олександра Рудника.

У 2018 році у Києво-Печерській лаврі на виставці до Дня хрещення Київської Русі були представлені фотографії з президентом Росії Володимиром Путіним. Олексанлдр Рудник заявив, що стенд з’явився «без злого умислу», і фото прибрали.

12 листопада 2022 року священник ПЦУ Михайло Омелян опублікував відео, на якому під час богослужіння у Києво-Печерській лаврі співали пісню з такими словами: «Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь». Як встановили «Схеми», це приміщення Теплої церкви на Ближніх печерах у Лаврі. Міністр культури Олександр Ткаченко закликав «у разі встановлення автентичності відео вжити негайних процесуальних дій щодо очільників УПЦ».

Наприкінці листопада Служба безпеки України повідомила про контррозвідувальні заходи на територіях Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря, у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії на Рівненщині, Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) на Буковині і в Івано-Франківській єпархії УПЦ (МП).

1 грудня 2022 року на засіданні РНБО президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну «забезпечити перевірку наявності правових підстав і дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника».

2 грудня 2022 року Православна церква України зареєструвала нову релігійну організацію «Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (чоловічий монастир) Української парвославної церкви (Православної церкви України)».

В ефірі телемарафону міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що про передачу будівель і частини території заповідника, якими користуєтсья УПЦ (МП), Православній церкві України наразі не йдеться. Він зазначив: відповідно до рішення РНБО, уряд має два місяці, щоб «дослідити, яким чином використовується державне майно в нижній лаврі самою УПЦ».