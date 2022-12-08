Стало відомо про нові знахідки в єпархіях УПЦ (МП) – перепустки «федеральних радників РФ» та прапори «ЛДНР»

Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях і прозвітувала про знайдене.

«На території єпархій виявлено російські паспорти, прокремлівську літературу, «документи» окупаційних адміністрацій і прапори терористичних організацій «ЛДНР». Крім того, встановлено, що під час захоплення Херсону місцевий архімандрит – настоятель Успенського собору був присутній у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів. За декілька днів до звільнення міста священник у супроводі російських загарбників втік до тимчасово окупованих районів півдня України. На території собору співробітники СБУ виявили колекцію ікон, викрадених рашистами з будинку почесного консулу Литовської Республіки під час окупації Херсону», – розповіли в СБУ.

Повідомляється, що під час огляду церковних приміщень знайдено перепустки, виписані на ім’я «федерального советника военно-гражданской администрации РФ» та російські паспорти місцевих священників. При чому вони отримали їх цього року, під час окупації Херсону, повідомили в СБУ.

«За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, у Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі на Черкащині «виявлено прапор так званої «Новоросії» та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів».

«На території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії і Скиту у Житомирській області викрито колишніх кримінальників, які підтримують зв’язок з абонентами РФ. Наразі ці контакти перевіряє СБУ. У ще одному монастирі Житомирщини виявили особу, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку як безвісти зникла. Під час огляду приміщень Свято-Миколаївського Милецького монастиря знайдено тексти молитов за країну-агресора та російські «підручники», в яких вихваляють кремлівський режим», – зазначили в СБУ.

7–8 грудня співробітники СБУ Херсонської, Черкаської, Житомирської та Волинської областей проводили контррозвідувальні заходи.

Останніми тижнями СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. За рішенням самого РНБО, уряд у двомісячний термін має внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.

В ніч на 3 грудня у традиційному відеозверненні Зеленський сказав, що кроки щодо «духовної незалежності» України триватимуть, люди їх підтримують.