Бійці ЗСУ відбили атаки та штурми армії РФ в районі 13 населених пунктів – Генштаб

Протягом доби бійці ЗСУ відбили атаки російської армії та штурми на Донбасі в районі 13 населених пунктів, йдеться у ранковому зведенні Генштабу 10 грудня в фейсбуці.

«Сили оборони України минулої доби відбили атаки російських окупантів у районах н.п. Площанка, Невське, Білогорівка Луганської області та Яковлівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Дружба, Невельське, Побєда і Новомихайлівка Донецької області», – повідомили українські військові.

Відомо також, що минулої доби армія РФ завдала п’ять ракетних та близько 20 авіаційних ударів, а також здійснила понад 60 обстрілів із РСЗВ. Окупанти били ракетами по н.п. Велика Писарівка Сумської області, підщ обстріли потрапили також Комишуваха, Григорівське і Юльївка у Запорізькій області.

«Надалі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України», – зазначають у Генштабі.

У Генштабі ЗСУ інформують, що російські окупанти окрім значних втрат у живій силі на території України зазнають не лише результату дій ЗСУ, а й від так званого «дружнього вогню».

«Це наслідок низької підготовки танкових та артилерійських екіпажів, а також відсутності взаємодії та звʼязку між підрозділами», – йдеться у зведенні.

За інформацією Генштабу ЗСУ, підрозділи українських ракетних військ та артилерії вразили чотири пункти управління та п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію незалежно.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, атакувавши на по всій довжині спільного кордону, а також використовуючи територію Білорусі.

Відтоді, не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей, у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини. У листопаді ЗСУ деокупували лівобережжя Херсонщини.