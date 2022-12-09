Глава Пентагону: Росія модернізує та розширює свій ядерний арсенал

Міністр оборони США Ллойд Остін заявляє, що Росія модернізує та розширює свій ядерний арсенал.



«Сполучені Штати знаходяться на порозі нової фази – такої, коли ми вперше зіткнемося з двома великими ядерними державами як стратегічними конкурентами. КНР розширює, модернізує та диверсифікує свої ядерні сили. Росія також модернізує та розширює свій ядерний арсенал», – сказав він під час церемонії призначення нового командувача Стратегічного командування США.

«І поки Кремль продовжує свою жорстоку та неспровоковану війну проти України, увесь світ бачить, як Путін бере участь у дуже безвідповідальному бряцканні ядерною зброєю», – зауважив Остін, додавши, що ядерні держави несуть «велику відповідальність за уникнення провокаційної поведінки, зниження ризику розповсюдження та запобігання ескалації та ядерній війні».

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Президент Росії Володимир Путін 7 грудня заявив, що загроза ядерної війни зростає, і не виключив застосування такої зброї першим.

У жовтні Росія офіційно повідомила про проведення навчань стратегічних ядерних сил «Гром», у ході яких будуть здійснені запуски балістичних ракет, здатних нести ядерні боєголовки. Такі навчання проводяться щорічно, але цього року вони викликають особливу увагу, оскільки проводяться на тлі повномасштабного російського вторгнення до України та неодноразових натяків представників Росії про ймовірне застосування ядерної зброї.

Після цього ЗМІ повідомляли, що Росія провела невдалий тест ядерної торпеди «Посейдон».