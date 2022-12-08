Шольц вважає, що ризик застосування Росією ядерної зброї знизився

Ризик застосування Росією ядерної зброї у війні з Україною знизився у відповідь на міжнародний тиск, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтервʼю медіагрупі Funke, опублікованому 8 грудня.

«Поки що ми припинили це», – вважає Шольц. Він стверджує, що наразі Росія «перестала погрожувати застосуванням ядерної зброї у відповідь на те, що міжнародне співтовариство позначило червону лінію».

За даними Funke, інтервʼю було записане 5 грудня і погоджене офісом Шольца до публікації 7 грудня в другій половині дня.

Того ж дня, 7 грудня, президент Росії Володимир Путін виявив інший підхід до цього питання. Він заявив, що загроза ядерної війни зростає, і не виключив застосування такої зброї першим.

«Щодо ідеї, що Росія за жодних обставин не застосувала б таку зброю першою, то це означає, що ми не зможемо її використати і другими – оскільки можливість це зробити у разі нападу на нашу територію буде дуже обмеженою»,– сказав він, виступаючи перед членами Ради з прав людини.

Водночас Путін сказав, що розглядає російський ядерний арсенал насамперед як засіб стримування.